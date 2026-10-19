Proyecta sector industrial favorable cierre de año en Piedras Negras, pese a retos arancelarios

El dirigente empresarial destacó que los volúmenes de exportación se mantienen en rangos óptimos, lo que consolida la posición competitiva de la región. Asimismo, anticipó un buen cierre de año, aunque señaló que, de cara a 2027, el dinamismo de las inversiones podría verse influido por los procesos electorales en Estados Unidos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La industria manufacturera de Piedras Negras proyecta un desempeño favorable durante el cuarto y último trimestre del presente año, impulsada por un crecimiento sostenido en sus niveles de exportación, informó Pablo Raphael Covarrubias Gámez, presidente de la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Por otra parte, Covarrubias Gámez reconoció que las empresas afectadas por las políticas arancelarias de Estados Unidos continúan enfrentando complejas dificultades financieras y operativas. Sin embargo, enfatizó que el sector confía en que el Gobierno de México concrete un acuerdo con la administración estadounidense para reducir o eliminar de forma definitiva dichas tarifas impositivas.

Esta postura coincide con los análisis de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la cual prevé que las tensiones comerciales y la resolución sobre los aranceles —particularmente en sectores clave como el acero y el aluminio— puedan formalizarse tras la conclusión del ciclo político-electoral en el país vecino.

Finalmente, el líder de Canacintra subrayó que la flexibilización de las medidas proteccionistas será fundamental para brindar certidumbre a la planeación financiera de las empresas hacia 2027. “Creemos que, si esto se suaviza, significará un mayor crecimiento y bienestar para la población en México”, puntualizó.