Ante pronóstico meteorológico, refuerzan vigilancia preventiva en Ramos Arizpe
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Monitorean cauces, vialidades y puntos vulnerables para responder con rapidez ante cualquier contingencia
RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el pronóstico de precipitaciones y posibles ráfagas de viento para las próximas horas, elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe intensificaron los recorridos de supervisión y monitoreo en diversos sectores del municipio, con el propósito de prevenir riesgos y brindar una respuesta inmediata a la población.
Como parte de estas acciones preventivas, las cuadrillas realizan inspecciones permanentes en vialidades, zonas de escurrimiento y cauces naturales, además de dar seguimiento a reportes ciudadanos relacionados con encharcamientos, acumulación de agua, caída de ramas y otras situaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.
La estrategia contempla también una coordinación estrecha con corporaciones de seguridad y dependencias de servicios públicos, lo que permite mantener capacidad de reacción ante cualquier eventualidad que pudiera registrarse tanto en áreas urbanas como en comunidades rurales y corredores carreteros de alta circulación.
Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones durante episodios de lluvia, evitar el cruce de corrientes de agua, reducir la velocidad al conducir y asegurar objetos que puedan desprenderse debido a las rachas de viento.
Asimismo, exhortaron a la población a mantenerse atenta a la información emitida por canales oficiales y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo a través del sistema de emergencias 911 o al número 844 488 6981, a fin de facilitar una atención rápida y eficaz.