Ante pronóstico meteorológico, refuerzan vigilancia preventiva en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el pronóstico de precipitaciones y posibles ráfagas de viento para las próximas horas, elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe intensificaron los recorridos de supervisión y monitoreo en diversos sectores del municipio, con el propósito de prevenir riesgos y brindar una respuesta inmediata a la población.

Como parte de estas acciones preventivas, las cuadrillas realizan inspecciones permanentes en vialidades, zonas de escurrimiento y cauces naturales, además de dar seguimiento a reportes ciudadanos relacionados con encharcamientos, acumulación de agua, caída de ramas y otras situaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.