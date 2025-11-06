Anuncia Cepeda Boehringer que Coahuila será promotor de empresas socialmente responsables

María Bárbara Cepeda, secretaria estatal de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, anunció que el Gobierno del Estado se ha propuesto convertir a Coahuila en una “entidad promotora de este gran distintivo de empresas socialmente responsables”.

Estimó que el reciente acercamiento que tuvo lugar entre los sectores público, empresarial y social que propició el Foro Visión Responsable que se desarrolló en el Tec de Monterrey Campus Saltillo, constituye “un primer paso que se está dando para poder convertirnos en ello”.

“Nuestro objetivo es reconocer y fomentar buenas prácticas entre las empresas, considerando el impacto de sus operaciones en la sociedad y el entorno, como la sostenibilidad ambiental, el respeto por los derechos humanos, la equidad de género y la transparencia en las operaciones”, señaló.

Consideró motivo de orgullo contar “con empresas tan comprometidas” con el desarrollo integral de los trabajadores y de la comunidad en general, asimismo, con el mejoramiento de las condiciones en que se desarrollan, y resaltó el compromiso del gobierno de Manolo Jiménez de “trabajar en equipo” con estos negocios.

“En Coahuila hay una fórmula mágica para hacer que las cosas sucedan y para enfrentar cualquier adversidad: trabajar en equipo sociedad civil, iniciativa privada y gobierno”, subrayó Cepeda Boehringer.

“Gobierno, empresarios, líderes, académicos y sociedad civil seguimos sumando esfuerzos y trabajando en equipo para que nuestro estado siga siendo uno de los mejores lugares para vivir, crecer, invertir y visitar”, afirmó.

Todo ello, debido a que “aquí precisamente estamos todos nosotros, trabajando en la misma dirección, colaborando cada quien con nuestro granito de arena: iniciativa privada y Gobierno del Estado”.

“Esta es la fórmula que el gobernador Manolo Jiménez ha encontrado para que Coahuila sea uno de los mejores estados para vivir”, externó la secretaria.

Añadió que “parte de la estrategia de la Secretaría de Vinculación Ciudadana es precisamente fortalecer la vinculación con las empresas del estado”.

“Me da mucho gusto anunciar que Coahuila, a través de la Secretaría de Vinculación, nos convertiremos en entidad promotora de este gran distintivo de empresas socialmente responsables”.

“Coahuila es hoy —prosiguió— un estado con seguridad, con desarrollo económico y con calidad de vida”.

Coincidió con la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Liliana Salinas, en cuanto a que “Coahuila es un estado privilegiado”.

La funcionaria indicó que en la entidad “tenemos un 75% de formalidad laboral y un 80% en cobertura en salud, además, somos de los estados más competitivos del país, ya que también tenemos una seguridad envidiable”.

“Esto nos da las bases o la pauta para poder desarrollar muchas acciones de gobierno”, afirmó Salinas Valdés.