De la violencia al consumo: especialistas en Saltillo explican el vínculo entre trauma y las adicciones
Hasta 80 por ciento de las personas con trastorno postraumático por violencia desarrollan también algún tipo de abuso de sustancias, expuso la Fundación Luz y Esperanza en Saltillo
En Saltillo, durante la jornada de formación organizada por la Fundación Luz y Esperanza, la investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Luciana Ramos Lira, expuso la relación entre los eventos traumáticos derivados de la violencia de género y el consumo de sustancias como forma de afrontamiento. Explicó que, en muchos casos, el uso de alcohol u otras drogas surge como una manera de sobrellevar el dolor emocional que deja la violencia.
“El consumo suele ser una manera de sobrellevar el malestar, de evadir el dolor, la tristeza o el miedo cuando no se puede escapar con facilidad de una situación de violencia”, dijo.
Ramos Lira informó que el consumo se asocia al trauma y que la mayoría de quienes enfrentan una adicción tienen detrás una historia de violencia. Según dijo, estudios internacionales, entre 70 y 80 por ciento de las personas con un trastorno postraumático vinculado con violencia desarrollan también un problema de abuso de sustancias.
En el evento se añadió que todas las mujeres que llegan a un refugio han vivido experiencias potencialmente traumáticas y que muchas presentan síntomas de estrés postraumático.
“Desde esta perspectiva, la mayoría presenta algún tipo de efecto en términos de estrés postraumático, y lo mismo ocurre con sus hijas e hijos que presencian la violencia en el hogar”, comentó.
El encuentro generó reflexión entre las profesionales del refugio sobre la necesidad de reconocer la diversidad de historias de las mujeres que buscan apoyo. La directora de FULYE, Rosa María Salazar Rivera, sostuvo que cada caso requiere un acompañamiento particular.
“Cada mujer trae un componente diferente, incluso aquellas que no han sido diagnosticadas con un problema de salud mental. Por eso es necesario brindar un trato diferenciado y entender que cada historia requiere una respuesta particular”, mencionó.
Salazar Rivera precisó que FULYE no es un centro de salud mental ni de adicciones, sino un espacio de seguridad, por lo que se coordina con instituciones como el CESAME, encargadas de diagnósticos y tratamientos médicos o psicológicos, mientras el refugio ofrece contención y acompañamiento seguro.
A nivel nacional —añadió— se presentó el Programa de Acción Específico sobre Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, que busca fortalecer los equipos de atención con personal médico y psicológico especializado.
“Es un reto atender a mujeres que sufren violencia y que además enfrentan un problema de salud mental o de adicciones, pero también una necesidad. ¿A dónde vamos a enviar a esas mujeres?”, cuestionó.
Al cierre, Ramos Lira destacó la importancia de no estigmatizar a las mujeres que enfrentan consumo o trastornos mentales derivados de la violencia y reconoció el compromiso del equipo de FULYE con la formación continua.
La sesión, titulada “Salud mental y adicciones en mujeres víctimas de violencia de género por parte de su pareja”, formó parte del diplomado Intervención en víctimas de violencia familiar, coordinado por Araceli Vásquez, de la organización Desarrollo Social con Igualdad, Diversidad e Inclusión (DESIDI).
Comprender el trauma, coincidieron las participantes, es un paso esencial para la recuperación y la esperanza.