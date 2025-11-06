De la violencia al consumo: especialistas en Saltillo explican el vínculo entre trauma y las adicciones

En Saltillo, durante la jornada de formación organizada por la Fundación Luz y Esperanza, la investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Luciana Ramos Lira, expuso la relación entre los eventos traumáticos derivados de la violencia de género y el consumo de sustancias como forma de afrontamiento. Explicó que, en muchos casos, el uso de alcohol u otras drogas surge como una manera de sobrellevar el dolor emocional que deja la violencia. “El consumo suele ser una manera de sobrellevar el malestar, de evadir el dolor, la tristeza o el miedo cuando no se puede escapar con facilidad de una situación de violencia”, dijo. TE PUEDE INTERESAR: Muere motociclista de 16 años tras ser impactado por imprudente conductor en el Centro de Saltillo Ramos Lira informó que el consumo se asocia al trauma y que la mayoría de quienes enfrentan una adicción tienen detrás una historia de violencia. Según dijo, estudios internacionales, entre 70 y 80 por ciento de las personas con un trastorno postraumático vinculado con violencia desarrollan también un problema de abuso de sustancias.

En el evento se añadió que todas las mujeres que llegan a un refugio han vivido experiencias potencialmente traumáticas y que muchas presentan síntomas de estrés postraumático. “Desde esta perspectiva, la mayoría presenta algún tipo de efecto en términos de estrés postraumático, y lo mismo ocurre con sus hijas e hijos que presencian la violencia en el hogar”, comentó. El encuentro generó reflexión entre las profesionales del refugio sobre la necesidad de reconocer la diversidad de historias de las mujeres que buscan apoyo. La directora de FULYE, Rosa María Salazar Rivera, sostuvo que cada caso requiere un acompañamiento particular. “Cada mujer trae un componente diferente, incluso aquellas que no han sido diagnosticadas con un problema de salud mental. Por eso es necesario brindar un trato diferenciado y entender que cada historia requiere una respuesta particular”, mencionó.