DIF Saltillo entrega beneficios económicos en tercera edición ‘Apoyos de Corazón’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
En esta edición se benefician 3 mil 800 personas inscritas en el padrón del DIF
El DIF Saltillo, presidido de manera honoraria por Luly López Naranjo, inició la tercera entrega del año del programa “Apoyos de Corazón”, que contempla apoyos económicos directos a la población beneficiaria, con el propósito de fortalecer la economía familiar y mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable.
Gracias al respaldo del alcalde Javier Díaz González, en esta edición se beneficiará a 3 mil 800 personas inscritas en el padrón oficial del programa, quienes previamente fueron evaluadas mediante un estudio socioeconómico realizado por el personal del DIF municipal.
TE PUEDE INTERESAR: DIF Saltillo entrega 150 aparatos auditivos más con el programa ‘Te Escucho con Amor’
Durante el arranque de la entrega, Luly López Naranjo destacó el compromiso de la institución con los sectores más vulnerables.
“En el DIF Saltillo trabajamos todos los días con amor por todas aquellas personas que se encuentran en situación vulnerable. Sabemos que este apoyo económico es de gran ayuda para mejorar su calidad de vida”, señaló.
La primera fase de esta entrega estuvo dirigida a mil 539 adultos mayores, quienes fueron recibidos con atención personalizada para agilizar el proceso y, además, disfrutaron de pan y chocolate caliente ofrecidos por el personal del organismo.
En los próximos días, también recibirán su apoyo mil 214 personas con discapacidad, así como mil 47 beneficiarios registrados a través del área de Fortalecimiento Social, con lo que se garantiza una cobertura amplia en distintos sectores de la población.
El programa “Apoyos de Corazón” se realiza tres veces al año, con una periodicidad cuatrimestral, y tiene como finalidad apoyar a las familias para que puedan cubrir necesidades básicas, desde gastos alimentarios y médicos hasta transporte o servicios personales.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Alcalde Javier Díaz entrega rehabilitación de cancha en la colonia Nazario S. Ortiz Garza
Luly López Naranjo reiteró que este tipo de acciones representan la esencia del trabajo social del DIF:
“Buscamos que quienes más lo necesitan puedan solventar algunas de sus necesidades básicas y mejorar su bienestar. En Saltillo seguimos trabajando con corazón por las familias que más lo requieren”, concluyó.