DIF Saltillo entrega beneficios económicos en tercera edición ‘Apoyos de Corazón’

El DIF Saltillo, presidido de manera honoraria por Luly López Naranjo, inició la tercera entrega del año del programa “Apoyos de Corazón”, que contempla apoyos económicos directos a la población beneficiaria, con el propósito de fortalecer la economía familiar y mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable.

Gracias al respaldo del alcalde Javier Díaz González, en esta edición se beneficiará a 3 mil 800 personas inscritas en el padrón oficial del programa, quienes previamente fueron evaluadas mediante un estudio socioeconómico realizado por el personal del DIF municipal.

Durante el arranque de la entrega, Luly López Naranjo destacó el compromiso de la institución con los sectores más vulnerables.

“En el DIF Saltillo trabajamos todos los días con amor por todas aquellas personas que se encuentran en situación vulnerable. Sabemos que este apoyo económico es de gran ayuda para mejorar su calidad de vida”, señaló.