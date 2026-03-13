Anuncia Gobierno de Coahuila inversión de 331 mdp en obras de agua y drenaje para la Región Carbonífera
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Estrategia dada a conocer por el gobernador Manolo Jiménez, beneficiará a más de 183 mil habitantes
MÚZQUIZ, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó en Múzquiz el inicio del Gran Programa de Agua Potable y Drenaje 2026, una estrategia regional destinada a mejorar el servicio en 5 municipios de la Región Carbonífera.
El proyecto contempla una inversión superior a 331 millones de pesos, recursos que serán destinados a obras de infraestructura, equipamiento y modernización del sistema hídrico para fortalecer la captación, conducción y distribución del recurso.
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Durante el evento, el Mandatario estatal destacó que se trata de una de las acciones más relevantes del año para la región, al beneficiar a más de 183 mil habitantes mediante mejoras en los servicios básicos.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA
El programa incluye la adquisición de maquinaria, vehículos y herramientas para fortalecer la operación del sistema intermunicipal.
Entre el equipamiento destacan camiones vactor, retroexcavadoras, camionetas, motonetas y herramientas especializadas, además de uniformes y equipo para las cuadrillas encargadas del mantenimiento y operación.
También se desarrollarán obras y acciones destinadas a mejorar la captación, conducción y distribución del agua potable, con el objetivo de garantizar un servicio más eficiente para las familias de la región.
COORDINACIÓN ENTRE ESTADO Y MUNICIPIOS
El Gobernador explicó que durante años el sistema operó con falta de coordinación entre las distintas instancias responsables del servicio, por lo que una de las primeras acciones fue impulsar el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y los municipios.
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Señaló que el proyecto se diseñó con base en las necesidades planteadas por la ciudadanía en colonias y comunidades rurales, lo que permitió construir una estrategia alineada con las demandas reales de la población.
BENEFICIOS PARA MILES DE FAMILIAS
La alcaldesa de Laura Patricia Jiménez Gutiérrez dio la bienvenida al Mandatario estatal y destacó que el acceso al agua ha sido uno de los principales retos para la región durante muchos años.
Por su parte, el director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Coahuila, Lauro Villarreal Navarro, explicó que el programa contempla infraestructura, modernización y rehabilitación del sistema para mejorar el suministro en municipios como San Juan de Sabinas y Sabinas.
Durante el evento, Yezzica Araceli Garza Romo, habitante de la región, agradeció las acciones impulsadas por el Gobierno Estatal, al señalar que estas obras ayudan a resolver problemas que durante años afectaron a muchas familias.