Anuncia Gobierno de Coahuila inversión de 331 mdp en obras de agua y drenaje para la Región Carbonífera

MÚZQUIZ, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó en Múzquiz el inicio del Gran Programa de Agua Potable y Drenaje 2026, una estrategia regional destinada a mejorar el servicio en 5 municipios de la Región Carbonífera.

El proyecto contempla una inversión superior a 331 millones de pesos, recursos que serán destinados a obras de infraestructura, equipamiento y modernización del sistema hídrico para fortalecer la captación, conducción y distribución del recurso.

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Durante el evento, el Mandatario estatal destacó que se trata de una de las acciones más relevantes del año para la región, al beneficiar a más de 183 mil habitantes mediante mejoras en los servicios básicos.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA

El programa incluye la adquisición de maquinaria, vehículos y herramientas para fortalecer la operación del sistema intermunicipal.

Entre el equipamiento destacan camiones vactor, retroexcavadoras, camionetas, motonetas y herramientas especializadas, además de uniformes y equipo para las cuadrillas encargadas del mantenimiento y operación.