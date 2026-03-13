Toma protesta nuevo director de Seguridad Pública de Frontera, Coahuila

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Monclova
/ 13 marzo 2026
    Toma protesta nuevo director de Seguridad Pública de Frontera, Coahuila
    Gabriel Vázquez Ramírez rindió protesta como nuevo jefe policiaco de Ciudad Frontera. LIDIET MEXICANO

Alcaldesa toma protesta a Gabriel Vázquez Ramírez en la Sala de Cabildo

FRONTERA, COAH.- El Cabildo de Frontera aprobó la designación de Gabriel Vázquez Ramírez como nuevo director de Seguridad Pública Municipal, quien asumió el cargo durante la trigésima séptima sesión extraordinaria encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

Tras la aprobación del cuerpo edilicio, la Alcaldesa tomó la protesta de ley al nuevo titular en la Sala de Cabildo, donde Vázquez Ramírez asumió formalmente la responsabilidad de dirigir la corporación policial y representar a la dependencia en distintos comités y consejos en materia de seguridad.

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El nombramiento se da en el marco de los lineamientos de coordinación del Mando Único en el Estado y forma parte de la rotación estratégica de mandos impulsada por la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila para fortalecer la operatividad de las corporaciones municipales. Con este relevo, Vázquez Ramírez sustituye en el cargo a Fernando González Dodero.

La Alcaldesa destacó que la designación busca reforzar la estrategia estatal de seguridad, fortalecer la operatividad policial, la proximidad social y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

$!El neuvo director se comprometió a velar por la integridad de los fronterenses.
El neuvo director se comprometió a velar por la integridad de los fronterenses. LIDIET MEXICANO

Asimismo, reiteró que el Municipio mantendrá el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de continuar con las acciones que han permitido a Coahuila mantenerse entre las entidades con mejores indicadores en materia de seguridad.

El nuevo director operará bajo los lineamientos del Mando Único, fortaleciendo los esquemas de vigilancia por cuadrantes y la atención cercana a la ciudadanía.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

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