Toma protesta nuevo director de Seguridad Pública de Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.- El Cabildo de Frontera aprobó la designación de Gabriel Vázquez Ramírez como nuevo director de Seguridad Pública Municipal, quien asumió el cargo durante la trigésima séptima sesión extraordinaria encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

Tras la aprobación del cuerpo edilicio, la Alcaldesa tomó la protesta de ley al nuevo titular en la Sala de Cabildo, donde Vázquez Ramírez asumió formalmente la responsabilidad de dirigir la corporación policial y representar a la dependencia en distintos comités y consejos en materia de seguridad.

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El nombramiento se da en el marco de los lineamientos de coordinación del Mando Único en el Estado y forma parte de la rotación estratégica de mandos impulsada por la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila para fortalecer la operatividad de las corporaciones municipales. Con este relevo, Vázquez Ramírez sustituye en el cargo a Fernando González Dodero.

La Alcaldesa destacó que la designación busca reforzar la estrategia estatal de seguridad, fortalecer la operatividad policial, la proximidad social y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.