Anuncia PAN Coahuila lista de candidaturas a diputaciones locales

El Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila dio a conocer la lista de sus candidaturas a diputaciones locales, integrada por perfiles que, según el propio partido, combinan experiencia política y participación ciudadana. La dirigencia estatal informó que las postulaciones incluyen tanto militantes como perfiles ciudadanos para contender en los 16 distritos locales.

Al respecto, la presidenta estatal del PAN, Elisa Maldonado, señaló que la selección se realizó con base en criterios de participación y trayectoria. “Anteponiendo cualquier interés personal o de partido, y velando sólo por el bien común de la ciudadanía, anunciamos nuestras candidaturas, contamos con perfiles jóvenes, mujeres con experiencia, ciudadanos y legisladores que cuentan con una amplia trayectoria”, comentó. Asimismo, indicó que el partido buscará mantener cercanía con la población durante el proceso electoral. “Hemos venido trabajando hombro con hombro, en las calles y recordando que el PAN está aquí, somos la opción confiable para mantener un Congreso Local que siga velando por el interés de todas y todos, como se ha venido haciendo”, expresó.

En ese sentido, agregó que el partido participará en la contienda con una estrategia enfocada en el contacto directo con la ciudadanía. “En Acción Nacional caminamos con determinación para forjar un futuro mejor para las familias coahuilenses, porque nuestro compromiso es inquebrantable y nuestra causa, ciudadana”, añadió. De acuerdo con lo informado por el PAN, la lista de candidaturas quedó conformada de la siguiente manera: Gabriela Arce (Distrito 1), Sergio Borja (2), César Macareno (3), Elizabeth Sánchez (4), Héctor Garza (5), Yolanda Acuña (6), Esequiel Soto (7), Gerardo Aguado (8), Thalía Peñaloza (9), Abraham Rebollar (10), Claudia Álvarez (11), Kimberly Regalado (12), Ana Laura Rivera (13), Argentina Cárdenas (14), Fernando Rodríguez (15) y Juana Parras (16).

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