Anuncia Saltillo plan de recarpeteo vial por 120 mdp e inversión en obras pluviales

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    Anuncia Saltillo plan de recarpeteo vial por 120 mdp e inversión en obras pluviales
    Las obras pluviales en Puerta de Oriente registran un avance de entre 65 y 70 por ciento, mientras continúan los trabajos en Mirasierra y el Arroyo del Cuatro. CORTESÍA

Saltillo destinará 120 millones de pesos al recarpeteo de vialidades de alto tráfico, mientras mantiene el bacheo y avanza en obras pluviales

El Gobierno Municipal de Saltillo iniciará en las próximas semanas un programa masivo de recarpeteo en vialidades de alto tráfico con una inversión de 120 millones de pesos, contando con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila.

Antonio Nerio, titular de Obras Públicas de Saltillo, explicó que los trabajos abarcarán arterias clave como el bulevar Antonio Cárdenas, periférico Luis Echeverría, bulevar El Minero, Venustiano Carranza y un tramo de Valdés Sánchez.

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Asfalto de alta durabilidad para vialidades principales

Nerio detalló que las obras consistirán en levantar la carpeta antigua mediante fresado para colocar una nueva capa de cuatro centímetros con materiales de mayor resistencia. “Va a ser un asfalto modificado con polímeros que nos va a garantizar una mayor durabilidad y va identificado, va enfocado en vialidades de alto tráfico”, afirmó.

Proceso de contratación y tiempos de ejecución

Respecto a los plazos, el funcionario indicó que el proceso de licitación concluirá pronto. “Empezamos en 15 días más o menos, inicia en dos a tres semanas, termina el proceso de contratación”, precisó.

El director de Obras Públicas proyecta que las labores concluyan a inicios de 2025. “Y la idea es que en los próximos tres meses, que más o menos a finales de enero, a mediados de enero, pudiéramos estar terminando con este programa de recarpeteo en la ciudad”, añadió.

Refuerzo al bacheo y llamado a la ciudadanía

A la par del recarpeteo, las cuadrillas municipales mantendrán las labores cotidianas de reparación de baches en sectores coloniales. Nerio estimó que este año cerrará con más de 60 mil baches atendidos mediante un procedimiento técnico adecuado.

El funcionario hizo un llamado a los vecinos para evitar tirar agua a las calles, ya que los escurrimientos deterioran prematuramente la carpeta asfáltica. “Nos podemos dar cuenta, aunque andan en las cuadrillas de bacheo, que están los escurrimientos de agua y no ha estado lloviendo y es agua, pues, que tiran a la calle y que va deteriorando el asfalto”, advirtió.

En materia de drenaje pluvial, Nerio destacó las obras en el sector oriente y norte para mitigar riesgos por inundaciones. “Estamos enfocándonos bastante en proyectos de canalización de arroyos y proyectos que puedan permitir que mejore, aunque no se vean”, enfatizó.

El proyecto pluvial en Puerta de Oriente registra un avance de entre 65 y 70 por ciento, con previsión de concluir a finales de año. Asimismo, se avanza en el pluvial de Mirasierra y en los acuerdos con particulares para la canalización del Arroyo del Cuatro en el norte de la ciudad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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