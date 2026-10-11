El Papa León XIV se someterá a una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar

El Papa León XIV anunció este domingo que se someterá a una cirugía en los próximos días para extirpar una lesión nodular en un pulmón que fue descubierta recientemente durante chequeos médicos.

El Pontífice de 71 años indicó que la lesión se detectó en una etapa temprana y que estaba “circunscrita” o bien localizada; luego que los médicos detectaran la lesión durante controles recientes, por lo que le aconsejaron extirpar el nódulo y que aceptó esa recomendación. “Recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, declaró en redes sociales.

Posteriormente, el Vaticano indicó que León se sometería a una cirugía en los “primeros días” de la próxima semana, y se espera que el tiempo de recuperación sea de una semana. “La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones”, concluyó. El Papa estadounidense también hizo el anuncio durante su bendición del mediodía de este domingo. Dio las gracias a la multitud por su cercanía y se encomendó a sus oraciones.

El Papa estadounidense no tiene problemas de salud conocidos previamente y es conocido por ser físicamente activo. Juega partidos semanales de tenis y nada en la residencia de verano papal en Castel Gandolfo. León tiene previsto un viaje importante del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú. No estaba claro si la cirugía prevista y la recuperación afectarían el itinerario, pero León dijo antes en sus declaraciones de este domingo que tenía previsto ir. En una intervención en italiano, León dijo que durante un chequeo médico reciente, “los médicos encontraron un pequeño nódulo localizado en mi pulmón. Se detectó en una etapa muy temprana y está circunscrito. Los médicos creen que es mejor actuar, así que, siguiendo su consejo, he decidido someterme a una cirugía para extirparlo”. ”La cirugía ya está programada para los próximos días. Gracias por su apoyo espiritual, y me encomiendo a sus oraciones”, dijo.

La Primera Ministra italiana, Giorgia Meloni, una de las pocas personas ajenas al Vaticano que visitaron a Francisco durante su larga hospitalización final, expresó su apoyo, y el del Gobierno italiano, a León “mientras enfrenta este desafío en los próximos días”. En un comunicado, añadió que “la serenidad y calma con las que habló de ello” eran tranquilizadoras. “Su serenidad y tranquilidad durante el Ángelus nos reconfortan. Estoy segura de que el pueblo italiano también le brindará todo su apoyo y afecto”, destacó Meloni. ¿QUÉ ES UN NÓDULO PULMONAR? El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó que el procedimiento ya tiene fecha prevista y que la hospitalización posterior rondará los siete días. Fuentes del Hospital Gemelli de Roma indicaron que la lesión mide tres milímetros. El nódulo pulmonar solitario es la acumulación de células de origen diferente a las células normales del pulmón. Este nódulo puede ser benigno o maligno. Suelen ser asintomático. Por eso, en pacientes con determinados factores de riesgo es recomendable realizar revisiones periódicas en Neumología. La detención temprana de un nódulo pulmonar aumenta las posibilidades de realizar un tratamiento del cáncer de pulmón en fases tempranas.

FRANCISCO, PREDECESOR DE LEÓN, PADECÍA ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA El predecesor de León, el Papa Francisco, murió el 21 de abril de 2025, de un derrame cerebral tras una larga hospitalización provocada por una crisis respiratoria que derivó en neumonía doble. Francisco padecía una enfermedad pulmonar crónica y se le había extirpado parte de un pulmón cuando era joven. Se esperaba que León fuera tratado en el Hospital Gemelli de Roma, donde Francisco y otros pontífices antes que él fueron tratados y donde hay un apartamento especial para el papa.