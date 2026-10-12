POLITICÓN: AHMSA, la hora de la verdad: ¿habrá pago de garantía o acreedores tomarán el control?

I. A VER AHORA QUÉ... Mañana vence el plazo concedido a José Arturo Domínguez Arteaga, AKA “el nuevo dueño de AHMSA”, para entregar la garantía de seriedad que debió depositar desde el 18 de septiembre pasado. En teoría, solamente existen dos posibles desenlaces de esta historia que cada vez resulta más intolerable: el primero es que alguien deposite los 56 millones de dólares de la garantía –porque el plazo de 10 días se otorgó a todos los postores calificados–, pero eso es algo que prácticamente nadie encuentra probable. El segundo es que se dé curso al planteamiento de los acreedores garantizados que han manifestado la idea de integrar un consorcio que se quede con la acerera. II. NO ES LO MISMO El punto fino de esto es que la propuesta de los acreedores financieros no necesariamente contempla la reactivación de la planta productiva, sino solamente tomar el control de la empresa de la cual, en estricto sentido, son parcialmente dueños debido a que muchos de los activos más valiosos de AHMSA los tienen depositados en garantía de los préstamos que en su momento le hicieron a la administración que encabezó Alonso Ancira. Habrá que seguir muy pendientes del asunto.

III. MEGALÓPOLIS Los gobiernos de Coahuila y Nuevo León han encontrado en el tema de la seguridad un espacio para desarrollar estrategias conjuntas y eso hay que celebrarlo. Pero ya que andan fortaleciendo la cooperación, dicen los que le saben al tema, resultaría muy oportuno que Manolo Jiménez y Samuel García se decidieran a construir un mecanismo interestatal, de carácter permanente, que se encargue de coordinar la agenda conjunta en materia de desarrollo urbano metropolitano. Los expertos coinciden en que Saltillo y Monterrey serán, tarde o temprano, una megalópolis... y estaría bien que fuera una caracterizada por la buena planeación. IV. VISIÓN DE FUTURO Las megalópolis de Ciudad de México y Guadalajara son buenos ejemplos de lo que ocurre cuando el crecimiento urbano se mantiene fragmentado a pesar de la creciente interacción entre municipios colindantes. Y eso impacta –de manera negativa, hay que subrayarlo– en la calidad de vida de quienes habitan dichos espacios. Estamos a tiempo de evitar convertir a nuestra región en otro ejemplo de falta de visión y ausencia de planeación urbana.

V. CAMBIO DE TINTE Everardo Padrón llegó a la dirigencia de la Sección 5 del SNTE identificado con el grupo magisterial de Carlos Moreira y durante años se le ubicó en la órbita del PRI. El fin de semana apareció junto a Alfonso Cepeda, líder del SNTE y senador de Morena, durante su informe. No es la primera señal: en septiembre ya se habló de su acercamiento a los guindas, versión que después negó internamente. Una fotografía no entrega afiliaciones ni borra trayectorias, pero confirma que Padrón se mueve con comodidad entre los nuevos colores del poder. Antes se discutía si había cambiado de partido; ahora falta saber cuándo piensa reconocer el nuevo tinte. VI. NUEVO PADRÓN Alfonso Cepeda ha colocado al SNTE como aliado de Morena y presumió que más de un millón de agremiados se afiliaron al partido. Everardo Padrón cierra su periodo 2022-2026 al frente de la Sección 5, enfrenta la sucesión sindical y necesita conservar interlocución con la dirigencia nacional. Puede alegar disciplina gremial, no conversión partidista. Pero quien fue identificado con la estructura priista aparece ahora junto al senador morenista. Tal vez Everardo no cambió de principios; solamente se mudó de padrón.

VII. FILTRO VOLUNTARIO El INE que encabeza Guadalupe Taddei contará con una herramienta para revisar candidaturas antes del registro. La Comisión de Verificación de Integridad podrá consultar información de seguridad, justicia e inteligencia financiera para detectar riesgos. La Suprema Corte validó el mecanismo y los partidos tendrán voz, pero no voto. El detalle es que entregar las listas será voluntario y una alerta no cancelará automáticamente una postulación. Taddei pondrá la herramienta; los partidos decidirán si abren sus listas o prefieren llegar a la boleta con la luz apagada. VIII. ¿LE ENTRARÁN? Guadalupe Taddei podrá revisar perfiles, pero no impedir una candidatura sólo porque aparezcan señales de riesgo. La decisión final seguirá en manos de los partidos. En Coahuila convendrá conocer qué dirigencias entregaron sus listas, qué hicieron con la información y por qué mantuvieron a un aspirante cuestionado. El mecanismo puede cerrar la puerta al crimen y la corrupción, siempre que nadie esconda la llave. El INE pondrá la lupa; cada partido decidirá si de verdad la utiliza para revisar o solamente para posar.