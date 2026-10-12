Hall y Woodford ganan el Nobel de Economía 2026 por sus investigaciones sobre estabilización macroeconómica

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    Hall y Woodford ganan el Nobel de Economía 2026 por sus investigaciones sobre estabilización macroeconómica
    Robert E. Hall y Michael Woodford fueron reconocidos por desarrollar modelos económicos que explican cómo las expectativas de hogares y empresas influyen en la inflación, el consumo y la producción. VANGUARDIA/ARCHIVO

Robert E. Hall y Michael Woodford reciben el Nobel de Economía 2026 por sus investigaciones sobre estabilización macroeconómica y política monetaria

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció que Robert E. Hall y Michael Woodford recibieron el Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2026, por sus investigaciones sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica.

Sus aportaciones permiten comprender cómo las decisiones de consumidores y empresas, así como sus expectativas sobre el futuro, influyen en variables como la inflación, el consumo y la producción. Estos modelos sirven como herramientas para que gobiernos y bancos centrales evalúen medidas de política monetaria y fiscal.

LOS MODELOS ECONÓMICOS INCORPORAN LAS EXPECTATIVAS

La economía atraviesa periodos de crecimiento y recesión. Para moderar estas fluctuaciones, las autoridades pueden reducir las tasas de interés o aumentar el gasto público cuando la actividad se debilita. Si la economía crece demasiado rápido, también pueden aplicar medidas para contener las presiones inflacionarias.

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Sin embargo, los modelos keynesianos utilizados durante buena parte del siglo XX enfrentaron cuestionamientos después de las crisis petroleras de la década de 1970. En ese periodo, varias economías occidentales registraron simultáneamente inflación elevada, desempleo y bajo crecimiento, una combinación que puso a prueba las herramientas disponibles.

Hall y Woodford contribuyeron a reconstruir el análisis macroeconómico a partir de las decisiones individuales. Sus investigaciones consideran cómo los hogares distribuyen sus ingresos entre consumo y ahorro, y cómo las empresas establecen precios y responden a las condiciones económicas.

Este enfoque también contempla las expectativas. Los anuncios de un banco central sobre las tasas de interés o las decisiones futuras pueden modificar el comportamiento de consumidores y compañías antes de que las medidas entren en vigor.

SUS APORTACIONES RESPALDAN LA POLÍTICA MONETARIA ACTUAL

El presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, John Hassler, destacó la utilidad de las investigaciones para afrontar perturbaciones económicas.

“Con ellos estamos mejor preparados para enfrentar perturbaciones económicas, como las crisis energéticas o cambios repentinos en el consumo de los hogares”, señaló la Academia al presentar el reconocimiento.

Robert E. Hall, nacido en 1943 en Palo Alto, California, obtuvo su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1967. Actualmente es profesor en la Universidad de Stanford.

Michael Woodford, nacido en 1955 en Chicopee, Massachusetts, también se doctoró en el MIT, en 1983, y trabaja como profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

CUÁNDO ENTREGARÁN EL NOBEL DE ECONOMÍA 2026

El nombre oficial del galardón es Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel. La ceremonia de entrega está programada para el 10 de diciembre en Estocolmo, Suecia, fecha que conmemora el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, ocurrida en 1896.

El Sveriges Riksbank, banco central sueco, creó esta distinción en 1968 mediante una donación a la Fundación Nobel, con motivo del 300 aniversario de la institución. El premio contempla una medalla de oro, un diploma y una dotación económica cercana al millón de dólares, equivalente a la de los demás Nobel.

En 2025, el galardón fue concedido a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por sus aportaciones al estudio del crecimiento económico. Mokyr fue reconocido por investigar las condiciones que permiten el crecimiento sostenido mediante el progreso tecnológico, mientras que Aghion y Howitt fueron distinguidos por su teoría de la innovación y la destrucción creativa.

La entrega del Nobel de Economía se realiza en Estocolmo, mientras que la ceremonia del Premio Nobel de la Paz tiene lugar en Oslo, Noruega.

DATOS CURIOSOS

· La primera edición se entregó en 1969 a Ragnar Frisch y Jan Tinbergen.

· Desde entonces, el reconocimiento ha acumulado 57 ediciones y 99 galardonados, de acuerdo con los datos incluidos en la información del premio.

· Entre sus laureados figuran tres mujeres, mientras que las edades de los ganadores han oscilado entre los 46 y los 90 años.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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