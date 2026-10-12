$!Con Expo Coahuila y Gran Fórum, busca Saltillo atraer los grandes eventos de talla mundial

Con el objetivo de detonar el turismo y la economía, Expo Coahuila es la apuesta principal para atraer espectáculos internacionales, congresos y convenciones con una arena climatizada para más de 11 mil asistentes, espacios comerciales, restaurantes y áreas para congresos y convenciones. En un recorrido por el desarrollo, Blas Flores, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Coahuila, y Alfonso Silva Moreda, arquitecto responsable del proyecto, detallaron los aspectos técnicos del proyecto en construcción y que se estrenará esta semana con su primera etapa en el Rodeo Saltillo 2026.

El objetivo de Expo Coahuila, explicaron, es que sea un complejo multifuncional para desarrollar actividades culturales, comerciales, gastronómicas, recreativas y empresariales, con instalaciones capaces de operar durante todo el año, un modelo que tradicionalmente se encuentra en ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

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Según el cronograma, primero se busca consolidar la operación del recinto en conjunto y después incorporar el Fórum, cuya entrega se estima para septiembre de 2027 en su etapa constructiva. El complejo se construye en un espacio de 11 hectáreas en los terrenos de la antigua feria y superficies vinculadas con la antigua Plaza de Toros. Se busca un sitio que ofrezca una experiencia integral a visitantes inspirado en recintos de entretenimiento y tradición vaquera de Estados Unidos, particularmente los de Fort Worth, Texas. Al entrar, los visitantes llegan al corredor comercial denominado Main Street o Distrito Vaquero, que alberga locales comerciales, establecimientos gastronómicos y una tienda oficial destinada a promover productos relacionados con la identidad turística del estado, incluidos sus ocho Pueblos Mágicos. Por otro lado, la Plaza de las Estrellas se proyecta como un centro de distribución de visitantes, pero también como espacio de reconocimiento cultural. Se reconocerá a personajes y acontecimientos vinculados con la cultura y las tradiciones de Coahuila, como la tauromaquia, la charrería y el rodeo.

UNA ARENA DE TALLA MUNDIAL La pieza central de la siguiente etapa del proyecto es el Gran Fórum, una arena techada y climatizada cuya construcción proyectada comprende aproximadamente 26 mil metros cuadrados, considerando sus diferentes niveles y áreas de servicio. Silva Moreda explicó que el recinto tendrá cerca de 9 mil 336 butacas fijas, pero se podrá ampliar la capacidad utilizando la superficie central, por lo que para conciertos y espectáculos, el aforo podría ser de entre 11 mil y 12 mil asistentes. El recinto podrá dividirse para realizar espectáculos de aproximadamente 5 mil personas y, además de conciertos, el Fórum está pensado para recibir actividades deportivas, rodeos, competencias ecuestres, congresos, exposiciones comerciales y eventos corporativos. Por otro lado, el arquitecto detalló que un diferenciador del Fórum frente a otros recintos es que estará completamente climatizado en sus principales áreas interiores, lo que garantiza condiciones adecuadas para asistentes, artistas, expositores y organizadores, independientemente de la época del año. Además, el proyecto incorpora estudios de acústica, visibilidad y distribución de espectadores, además de asesoría especializada. El recinto tendrá 40 espacios para palcos y experiencias VIP, junto con un área exclusiva de mayor tamaño con vista hacia la superficie principal, zonas de convivencia y servicios de alimentos y bebidas. La superficie principal estará construida sobre una plataforma de concreto de aproximadamente 25 centímetros de espesor y para actividades ecuestres podrá colocarse una capa de tierra de entre 35 y 40 centímetros.

Silva Moreda detalló que el ruedo mide 40 metros y está concebido para ingresar vehículos de gran tamaño, incluidos tractores, autobuses, tráileres y maquinaria pesada, lo que abre oportunidades para exposiciones industriales, automotrices, agropecuarias y comerciales. El complejo contempla también espacios cerrados para conferencias de menor formato, áreas de exposición, servicios de alimentos y una cocina de apoyo para banquetes y eventos sociales. El estacionamiento del Fórum se proyecta en dos niveles, con superficies aproximadas de 30 mil metros cuadrados cada uno. En la presentación se mencionó una capacidad estimada de alrededor de 800 cajones para uno de los niveles. Por su parte, Blas Flores detalló que la ejecución del complejo se dividió en etapas de corto, mediano y largo plazo, por lo que en su primera fase, la operación de Expo Coahuila estará coordinada mediante un patronato de eventos, con participación del Gobierno del Estado. La visión expuesta es construir gradualmente un modelo que permita dar continuidad al desarrollo más allá de la administración estatal actual.