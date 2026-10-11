¡Orgullo saltillense! Gerardo Armendáriz y Katia Ríos suben al podio del Maratón Saltillo 2026

Saltillo corrió antes de que amaneciera y terminó con dos de los suyos entre los protagonistas. El keniano Alfred Kipserem Cherop y la veracruzana Anahí Rivera Olmedo encabezaron los resultados del Maratón Saltillo La Moderna 2026, celebrado este domingo, mientras Gerardo Emmanuel Armendáriz González y Katia Ríos Cantú dieron presencia local a los podios.

De acuerdo con las clasificaciones provisionales del cronometraje, Cherop conquistó el primer puesto absoluto y varonil con 2:26:21.

El fondista de Kenia completó los 42.195 kilómetros con una ventaja de tres minutos y 36 segundos sobre Armendáriz González, quien respondió ante su ciudad con un segundo lugar de 2:29:57.

El saltillense bajó de las dos horas y media por apenas tres segundos y firmó uno de los resultados más destacados para los anfitriones. La tercera posición absoluta, que coincidió con el tercer escalón masculino, correspondió a Christian Castro Ramírez, representante de la Ciudad de México, con 2:32:40.

En la competencia femenina, Anahí Rivera Olmedo, de Orizaba, Veracruz, se quedó con la primera posición al registrar 3:04:12. La mexicana superó por un minuto y 37 segundos a la keniana Ruth Chepkoech Kimutai, quien terminó segunda con 3:05:49, en una clasificación que tuvo a sus tres primeras separadas por menos de cuatro minutos.

El tercer puesto fue para Katia Ríos Cantú. La corredora de Saltillo detuvo el reloj en 3:07:49, exactamente dos minutos detrás de Kimutai, y completó la representación de casa entre los mejores. Su resultado, junto con el de Armendáriz, puso acento coahuilense a una jornada compartida con atletas nacionales y extranjeros. La tabla femenina continuó con Marceline Jepchirchir Kipkemoi, cuarta con 3:09:16, y Monicah Gesare Otwori, quinta con 3:15:25.

En hombres, Jesús Torres apareció quinto con 2:43:27 y Bernard Kibet Too fue sexto con 2:50:00. Los registros corresponden al listado provisional mostrado por la plataforma de seguimiento. Antes de esos tiempos y posiciones estuvo la reunión de más de mil 500 participantes frente a Parque Centro.

A las 5:30 de la mañana, el bulevar Galerías recibió el arranque de la quinta edición de “El Gran Reto”, con corredores y familias congregados desde temprano para acompañar el desafío. Parque Centro estrenó salida y meta en un recorrido renovado. Las inmediaciones del Estadio Francisco I. Madero, el Museo del Desierto, el Ateneo Fuente y el Centro Histórico enlazaron el esfuerzo deportivo con la identidad de Saltillo: los kilómetros también fueron una manera de recorrer la capital coahuilense.

El color lo aportaron los acompañantes y la convivencia entre corredores experimentados y aficionados. Junto al maratón individual se disputó la modalidad de relevos por parejas, con aproximadamente 21 kilómetros por integrante. La celebración había comenzado el sábado con La Moderna Kids y sus pruebas por edades.

El alcalde Javier Díaz González dio el banderazo de salida y señaló que cerca del 40 por ciento de los corredores procedía de fuera de Saltillo. Para resguardar la competencia se desplegaron 400 elementos, 50 unidades y 30 motocicletas, como parte del operativo de seguridad y movilidad.