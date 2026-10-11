¡Orgullo saltillense! Gerardo Armendáriz y Katia Ríos suben al podio del Maratón Saltillo 2026

¡Orgullo saltillense! Gerardo Armendáriz y Katia Ríos suben al podio del Maratón Saltillo 2026

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Más de mil 500 corredores participaron en una jornada de convivencia familiar, con dos atletas locales entre los mejores de los 42.195 kilómetros

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Saltillo corrió antes de que amaneciera y terminó con dos de los suyos entre los protagonistas.

El keniano Alfred Kipserem Cherop y la veracruzana Anahí Rivera Olmedo encabezaron los resultados del Maratón Saltillo La Moderna 2026, celebrado este domingo, mientras Gerardo Emmanuel Armendáriz González y Katia Ríos Cantú dieron presencia local a los podios.

$!El saltillense Gerardo Emmanuel Armendáriz González terminó segundo absoluto con 2:29:57, por debajo de las dos horas y media.
El saltillense Gerardo Emmanuel Armendáriz González terminó segundo absoluto con 2:29:57, por debajo de las dos horas y media. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

De acuerdo con las clasificaciones provisionales del cronometraje, Cherop conquistó el primer puesto absoluto y varonil con 2:26:21.

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El fondista de Kenia completó los 42.195 kilómetros con una ventaja de tres minutos y 36 segundos sobre Armendáriz González, quien respondió ante su ciudad con un segundo lugar de 2:29:57.

$!Alfred Kipserem Cherop, de Kenia, encabezó la clasificación absoluta del Maratón Saltillo 2026 con un tiempo de 2:26:21.
Alfred Kipserem Cherop, de Kenia, encabezó la clasificación absoluta del Maratón Saltillo 2026 con un tiempo de 2:26:21. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El saltillense bajó de las dos horas y media por apenas tres segundos y firmó uno de los resultados más destacados para los anfitriones.

La tercera posición absoluta, que coincidió con el tercer escalón masculino, correspondió a Christian Castro Ramírez, representante de la Ciudad de México, con 2:32:40.

$!La modalidad de relevos por parejas permitió compartir el desafío, con tramos de aproximadamente 21 kilómetros por participante.
La modalidad de relevos por parejas permitió compartir el desafío, con tramos de aproximadamente 21 kilómetros por participante. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

En la competencia femenina, Anahí Rivera Olmedo, de Orizaba, Veracruz, se quedó con la primera posición al registrar 3:04:12.

La mexicana superó por un minuto y 37 segundos a la keniana Ruth Chepkoech Kimutai, quien terminó segunda con 3:05:49, en una clasificación que tuvo a sus tres primeras separadas por menos de cuatro minutos.

$!Anahí Rivera Olmedo, originaria de Orizaba, Veracruz, conquistó la rama femenina con un registro de 3:04:12.
Anahí Rivera Olmedo, originaria de Orizaba, Veracruz, conquistó la rama femenina con un registro de 3:04:12. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El tercer puesto fue para Katia Ríos Cantú. La corredora de Saltillo detuvo el reloj en 3:07:49, exactamente dos minutos detrás de Kimutai, y completó la representación de casa entre los mejores. Su resultado, junto con el de Armendáriz, puso acento coahuilense a una jornada compartida con atletas nacionales y extranjeros.

La tabla femenina continuó con Marceline Jepchirchir Kipkemoi, cuarta con 3:09:16, y Monicah Gesare Otwori, quinta con 3:15:25.

$!Katia Ríos Cantú dio presencia saltillense al podio femenino al finalizar tercera con un tiempo de 3:07:49.
Katia Ríos Cantú dio presencia saltillense al podio femenino al finalizar tercera con un tiempo de 3:07:49. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

En hombres, Jesús Torres apareció quinto con 2:43:27 y Bernard Kibet Too fue sexto con 2:50:00. Los registros corresponden al listado provisional mostrado por la plataforma de seguimiento.

Antes de esos tiempos y posiciones estuvo la reunión de más de mil 500 participantes frente a Parque Centro.

$!Más de mil 500 participantes dieron vida a la quinta edición de “El Gran Reto” por las calles de Saltillo.
Más de mil 500 participantes dieron vida a la quinta edición de “El Gran Reto” por las calles de Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

A las 5:30 de la mañana, el bulevar Galerías recibió el arranque de la quinta edición de “El Gran Reto”, con corredores y familias congregados desde temprano para acompañar el desafío.

Parque Centro estrenó salida y meta en un recorrido renovado. Las inmediaciones del Estadio Francisco I. Madero, el Museo del Desierto, el Ateneo Fuente y el Centro Histórico enlazaron el esfuerzo deportivo con la identidad de Saltillo: los kilómetros también fueron una manera de recorrer la capital coahuilense.

$!Parque Centro estrenó salida y meta en una jornada que comenzó a las 5:30 de la mañana sobre el bulevar Galerías.
Parque Centro estrenó salida y meta en una jornada que comenzó a las 5:30 de la mañana sobre el bulevar Galerías. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El color lo aportaron los acompañantes y la convivencia entre corredores experimentados y aficionados.

Junto al maratón individual se disputó la modalidad de relevos por parejas, con aproximadamente 21 kilómetros por integrante. La celebración había comenzado el sábado con La Moderna Kids y sus pruebas por edades.

$!Las familias acompañaron a los corredores y aportaron entusiasmo a la celebración del Maratón Saltillo La Moderna 2026.
Las familias acompañaron a los corredores y aportaron entusiasmo a la celebración del Maratón Saltillo La Moderna 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El alcalde Javier Díaz González dio el banderazo de salida y señaló que cerca del 40 por ciento de los corredores procedía de fuera de Saltillo.

Para resguardar la competencia se desplegaron 400 elementos, 50 unidades y 30 motocicletas, como parte del operativo de seguridad y movilidad.

$!El alcalde Javier Díaz encabezó el arranque del Maratón Saltillo 2026, acompañado por José Abramo Lira, director de Cultura Física y Deporte del INEDEC; Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Francisco Hernández López, director general de La Moderna y José Francisco Cossío, de ChronoSport
El alcalde Javier Díaz encabezó el arranque del Maratón Saltillo 2026, acompañado por José Abramo Lira, director de Cultura Física y Deporte del INEDEC; Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Francisco Hernández López, director general de La Moderna y José Francisco Cossío, de ChronoSport FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La quinta edición reunió así el triunfo keniano de Cherop, la victoria veracruzana de Rivera y dos resultados que los anfitriones pudieron celebrar juntos.

Gerardo y Katia colocaron a Saltillo en el podio de su maratón, en una mañana donde la distancia exigió resistencia y la ciudad puso el escenario.

$!El recorrido de 42.195 kilómetros incluyó puntos representativos de la ciudad, como el Ateneo Fuente y el Centro Histórico.
El recorrido de 42.195 kilómetros incluyó puntos representativos de la ciudad, como el Ateneo Fuente y el Centro Histórico. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX
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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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