Anuncian cartelera del Ramos Fest; estará Tropicalísimo Apache

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Anuncian cartelera del Ramos Fest; estará Tropicalísimo Apache
    El Ramos Fest se realizará del 28 al 30 de agosto e incluirá presentaciones musicales, actividades tradicionales y el concurso del lechón, con Monclova como municipio invitado de honor. FRANCISCO MUÑÍZ

El alcalde confirmó que Monclova será el municipio invitado de honor durante la tradicional fiesta gastronómica y cultural

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció formalmente las fechas y los primeros detalles de la cartelera artística del tradicional Ramos Fest, un evento que busca reunir a miles de personas de la región.

El edil informó que la agrupación Tropicalísimo Apache encabezará la jornada inaugural del festival. “Hice una colaboración en mi campaña con Tropicalísimo Apache. Entonces el viernes vienen y empezamos el Ramos Fest con Tropicalísimo Apache. Recuerden prepararse”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-supera-las-mil-esterilizaciones-y-priorizara-atencion-a-animales-en-situacion-de-calle-FK21819378

Gutiérrez Merino precisó que la celebración se llevará a cabo durante tres días, del 28 al 30 de agosto. Añadió que el viernes se dará a conocer el resto de la cartelera y se realizarán diversas actividades. “Empezamos el viernes 28, sábado 29 y domingo 30. Vamos a tener el viernes ya el anuncio de los diferentes grupos”, comentó.

La jornada inaugural incluirá actividades tradicionales de la región sureste, con la participación de grupos musicales, caballos y el Arriero.

Como parte de las novedades de esta edición, el alcalde anunció que Monclova será el municipio invitado de honor durante el tradicional concurso del lechón. “Vamos a tener un invitado especial en el Ramos Fest, en el lechón, donde va a ser la ciudad de Monclova la invitada de honor”, señaló.

El munícipe extendió la invitación al alcalde y a la ciudadanía de Monclova para participar en el festival.

Respecto a la convocatoria, Gutiérrez Merino informó que el concurso gastronómico ha tenido una respuesta positiva, al registrar más de 100 equipos inscritos. “Ya tenemos más de 100 lugares separados para el lechón. Entonces sí, 100 equipos ya están hasta el momento”, indicó.

Finalmente, adelantó que, tras la presentación de Tropicalísimo Apache el viernes, las actividades del sábado y domingo se trasladarán a la Alameda, donde también se llevará a cabo la tradicional cabalgata.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Festivales
Gobierno

Localizaciones


Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El pasito Jackson Riquelme

El pasito Jackson Riquelme
true

Morena: Las tres estampas

La afición mexicana celebró el triunfo de la Selección Nacional, que ganó con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Vibra el FUTFEST Saltillo 2026 con triunfo de México ante Ecuador
El evento ofrece un ambiente de convivencia familiar con actividades para personas de todas las edades.

FUTFEST Saltillo vivirá duelos entre Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia en sus pantallas
Aguas de Saltillo estima que el servicio se normalice de manera gradual en un plazo aproximado de 72 horas tras concluir las labores de reparación.

¡Atención! Aguas de Saltillo anuncia cortes de agua y habilita pipas gratuitas por reparación
Óscar Campos inició la reacción de la Nave Verde con un cuadrangular en la quinta entrada.

Saraperos responde en casa y deja tendido a Tecos en el primero de la serie
La OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 11 sujetos presuntamente vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos relacionada con el CJNG.

EU sanciona a dos mexicanos y 9 empresas por huachicol para CJNG; Hacienda bloquea cuentas
El rescatista de 80 años coordina y trabaja con las brigadas de Topos Azteca que están en Caracas, en La Guaira y en Playa Los Cocos.

Asegura el rescatista mexicano, el Topo Mayor que el devastador terremoto en Venezuela es similar al de Turquía en 2023