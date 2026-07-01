Anuncian cartelera del Ramos Fest; estará Tropicalísimo Apache

El edil informó que la agrupación Tropicalísimo Apache encabezará la jornada inaugural del festival. “Hice una colaboración en mi campaña con Tropicalísimo Apache. Entonces el viernes vienen y empezamos el Ramos Fest con Tropicalísimo Apache. Recuerden prepararse”, expresó.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció formalmente las fechas y los primeros detalles de la cartelera artística del tradicional Ramos Fest , un evento que busca reunir a miles de personas de la región.

Gutiérrez Merino precisó que la celebración se llevará a cabo durante tres días, del 28 al 30 de agosto. Añadió que el viernes se dará a conocer el resto de la cartelera y se realizarán diversas actividades. “Empezamos el viernes 28, sábado 29 y domingo 30. Vamos a tener el viernes ya el anuncio de los diferentes grupos”, comentó.

La jornada inaugural incluirá actividades tradicionales de la región sureste, con la participación de grupos musicales, caballos y el Arriero.

Como parte de las novedades de esta edición, el alcalde anunció que Monclova será el municipio invitado de honor durante el tradicional concurso del lechón. “Vamos a tener un invitado especial en el Ramos Fest, en el lechón, donde va a ser la ciudad de Monclova la invitada de honor”, señaló.

El munícipe extendió la invitación al alcalde y a la ciudadanía de Monclova para participar en el festival.

Respecto a la convocatoria, Gutiérrez Merino informó que el concurso gastronómico ha tenido una respuesta positiva, al registrar más de 100 equipos inscritos. “Ya tenemos más de 100 lugares separados para el lechón. Entonces sí, 100 equipos ya están hasta el momento”, indicó.

Finalmente, adelantó que, tras la presentación de Tropicalísimo Apache el viernes, las actividades del sábado y domingo se trasladarán a la Alameda, donde también se llevará a cabo la tradicional cabalgata.