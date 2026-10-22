Anuncian el festival ‘Rizoma Vineyard Music Experience’ a realizarse en Parras de la Fuente

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    Anuncian el festival ‘Rizoma Vineyard Music Experience’ a realizarse en Parras de la Fuente
    El viñedo Casa Náufrago será sede del festival, que busca atraer visitantes y fortalecer la actividad turística de la Región Sureste de Coahuila. REDES SOCIALES

El festival combinará música electrónica, vino y gastronomía en el viñedo Casa Náufrago, con artistas nacionales e internacionales y actividades previas en el centro del Pueblo Mágico

Autoridades de turismo y organizadores presentaron en rueda de prensa el festival “Rizoma Vineyard Music Experience”, una propuesta pionera que fusionará música electrónica, vitivinicultura y gastronomía en el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 30 de noviembre en las instalaciones del viñedo Casa Náufrago, con el objetivo de impulsar la economía y el flujo turístico de la Región Sureste de Coahuila.

Durante la presentación, Kevin Rosas Parga, representante de Casa Náufrago y del festival, explicó la esencia de esta iniciativa. “Rizoma nace de la idea de conectar la música, el vino, la naturaleza y las personas desde sus raíces más profundas. Es una propuesta pionera en México, ya que es un festival de música electrónica de talla internacional dentro de un viñedo en el hermoso Valle de Parras”, destacó.

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El organizador detalló que el cartel artístico contará con ocho propuestas que incluyen a cuatro talentos emergentes y cuatro artistas de renombre internacional. “Dentro de los artistas tenemos un lineup internacional (...) que incluyen a Tom and Collins de México, Stavros de Bélgica, Viken Arman de Francia y Sinego de Colombia, y pues va a ser un festival muy, muy interesante”, afirmó Rosas Parga.

La experiencia iniciará a las 15:00 horas para permitir a los asistentes apreciar el atardecer sobre los viñedos y se extenderá durante la noche. Además, el viernes 29 de noviembre se realizará la actividad previa “Rizoma Primeras Copas” en el winebar de Casa Náufrago, en el centro de Parras, donde se buscará un primer encuentro entre el público y los participantes.

Por su parte, la representación de la Dirección de Turismo de Saltillo resaltó que Casa Náufrago forma parte de las 22 bodegas de la Ruta Vinos y Dinos, reconociendo el valor de integrar a toda la cadena turística con eventos orientados a jóvenes y visitantes de municipios vecinos. Asimismo, los organizadores indicaron que habrá logística de transportación desde Saltillo, Monterrey y Torreón hacia Parras y del centro del municipio hacia el viñedo.

Representantes de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) y de la Secretaría de Turismo del Estado coincidieron en que este tipo de eventos generan una sinergia clave para la región. Destacaron que el impacto económico se refleja directamente en la ocupación hotelera, la demanda gastronómica y la proyección de los Pueblos Mágicos de Coahuila como destinos de experiencias inmersivas de nivel internacional.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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