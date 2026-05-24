Ramos Arizpe fortalece blindaje con despliegue coordinado de fuerzas de seguridad

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    Ramos Arizpe fortalece blindaje con despliegue coordinado de fuerzas de seguridad
    Elementos de los tres órdenes de gobierno mantienen recorridos preventivos en distintos sectores de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Recorridos estratégicos, monitoreo constante y respuesta inmediata refuerzan la tranquilidad en sectores urbanos, rurales e industriales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y mantener condiciones de orden en el municipio, el Gobierno de Ramos Arizpe mantiene una estrecha coordinación operativa con el Ejército Mexicano y diversas corporaciones federales y estatales, mediante esquemas conjuntos de vigilancia y prevención.

A través de esta estrategia interinstitucional, la Dirección de Seguridad Pública Municipal trabaja de manera coordinada con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y otras instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno, realizando recorridos preventivos en colonias, principales vialidades, comunidades rurales y corredores industriales.

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Las labores contemplan patrullajes estratégicos, presencia disuasiva y monitoreo constante en distintos puntos del municipio, además de la atención oportuna de reportes ciudadanos recibidos mediante los canales oficiales de emergencia.

Estas acciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, así como mantener una presencia institucional permanente que contribuya a preservar la paz social y la seguridad de las familias ramosarizpenses.

El Gobierno Municipal reconoció y agradeció la colaboración de las corporaciones participantes, destacando que el trabajo coordinado entre autoridades civiles y fuerzas federales permite consolidar un entorno más seguro para la población.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para utilizar el sistema de emergencias 911 ante cualquier situación de riesgo, conducta sospechosa o hecho que requiera la intervención de las corporaciones de seguridad.

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