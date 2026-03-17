Anuncian nueva beca de 10 mil pesos para personas con discapacidad en Coahuila
COMPARTIR
TEMAS
El programa estatal busca fortalecer la economía familiar y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables
El Gobierno del Estado, a través de la estrategia Mejora Coahuila, anunció la creación de una nueva beca anual de 10 mil pesos destinada a personas con discapacidad. Gabriel Elizondo, titular de la dependencia, destacó que este apoyo se suma a la red de protección social ya existente.
“Para las personas que tengan alguna discapacidad se suma a todo lo que ya se tenía... los programas que hoy se anuncian como la beca para los discapacitados, pues bueno, es de gran ayuda”, afirmó el funcionario durante el anuncio oficial.
TE PUEDE INTERESAR: Torreón realizará la segunda Feria del Empleo 2026 con enfoque en mujeres; habrá 450 vacantes
Elizondo subrayó que el recurso impactará directamente en el bienestar de los hogares coahuilenses. “Vendrá a ayudar a la economía, vendrá a mejorar la calidad de vida. Será un gran apoyo para nuestras madres, padres de familia”, explicó sobre el beneficio económico.
Respecto al monto y la gestión del programa, detalló: “Son cifras de 10,000 pesos lo mencionaba el gobernador en el año... estaremos en coordinación total con el DIF Estatal para aquellas personas que vamos detectando en las colonias que necesiten este apoyo”.
El titular de Mejora recordó que actualmente ya existen padrones que atienden a este sector. “Más de 12 mil personas con discapacidad ya reciben la tarjeta de salud popular. Más de 30 mil personas con alguna discapacidad reciben el programa alimentario”, precisó.
El funcionario hizo un llamado a no politizar las causas sociales, destacando la inversión estatal. “Hay una gran inversión de parte del Gobierno del Estado de más de 330 millones de pesos” dijo.
Sobre la cobertura, aseguró que el trabajo es constante en todas las regiones. “Trabajamos los 365 días del año aquí. Estamos muy al pendiente de cualquier solicitud... trabajamos por las mujeres, hombres, niñas, niños y personas con discapacidad”.
Finalmente, instó a los interesados a acercarse a las autoridades correspondientes. “Pueden acercarse con los de chaleco verde, con el DIF Estatal, con Mejora Coahuila, tenemos un call center permanente y las redes sociales muy al pendiente”, concluyó.