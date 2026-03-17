Anuncian nueva beca de 10 mil pesos para personas con discapacidad en Coahuila

El Gobierno del Estado, a través de la estrategia Mejora Coahuila, anunció la creación de una nueva beca anual de 10 mil pesos destinada a personas con discapacidad. Gabriel Elizondo, titular de la dependencia, destacó que este apoyo se suma a la red de protección social ya existente.

“Para las personas que tengan alguna discapacidad se suma a todo lo que ya se tenía... los programas que hoy se anuncian como la beca para los discapacitados, pues bueno, es de gran ayuda”, afirmó el funcionario durante el anuncio oficial.

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Elizondo subrayó que el recurso impactará directamente en el bienestar de los hogares coahuilenses. “Vendrá a ayudar a la economía, vendrá a mejorar la calidad de vida. Será un gran apoyo para nuestras madres, padres de familia”, explicó sobre el beneficio económico.