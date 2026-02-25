Anuncian ruta de transporte y Wi-Fi gratuito para el área rural de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 25 febrero 2026
    Anuncian ruta de transporte y Wi-Fi gratuito para el área rural de Ramos Arizpe
    El ejido Paredón será el primero en la región en contar con WiFi gratuito, adelantó Tomás Gutiérrez, alcalde de Ramos Arizpe. ESPECIAL

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino busca mejorar la economía y conectividad en los ejidos con proyectos de movilidad y tecnología.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció la creación de una ruta de transporte que conectará a Paredón y comunidades aledañas con la cabecera municipal. El objetivo es reducir costos de traslado para las familias del campo que requieren realizar compras, trámites o acudir a citas médicas.

“Estamos haciendo un convenio con un transportista para crear una ruta que salga de Paredón a las 07:00 de la mañana y llegue a Ramos Arizpe a las 09:00”, explicó el Edil. Esta iniciativa surge como respuesta al alto costo de los traslados privados que actualmente alcanzan los mil 500 pesos por viaje.

Refuerzan desarrollo rural con entrega de aves de traspatio, en Ramos Arizpe

Gutiérrez Merino detalló que el costo para el usuario sería significativamente menor: “Con este transporte que costaría 50 pesos por persona, les ayudaría mucho”. El Municipio evalúa aportar un subsidio para asegurar que el servicio sea rentable para el proveedor y sostenible a largo plazo.

La ruta contempla paradas estratégicas en Fraustro, La Esperanza, La Leona, Higo, Rancho Nuevo y Santa Cruz. “Empezaremos con un transporte para 20 personas y luego podríamos subir a 40 ó 45, según la demanda”, añadió el Alcalde sobre la capacidad operativa del proyecto.

Además de la movilidad, el Gobierno Municipal inició pruebas de Wi-Fi gratuito en Paredón, el primer ejido en contar con este servicio. “Queremos ver cuánta gente acepta y cómo se comporta la red en el ejido más grande para luego aumentar el proyecto a todos los demás”, precisó.

El Alcalde subrayó que el acceso a internet tendrá filtros de seguridad: “No se podrán usar páginas no aptas para niños y habrá una reconexión obligatoria cada media hora”. Se estima que este programa de conectividad pueda beneficiar a cerca de 5 mil familias rurales en su etapa final.

Por otro lado, se informó sobre la aprobación de licencias para tres regidores del Ayuntamiento, cuyos espacios serán ocupados tras la validación del Congreso. “Corresponde a su partido o fracción proponer a los reemplazos”, señaló Gutiérrez Merino sobre el procedimiento legal a seguir.

Finalmente, el Edil destacó el éxito de los programas sociales que entregan paquetes de apoyo directo casa por casa en Paredón. “Es un beneficio directo al bolsillo; estamos entregando una tercera parte ahora para asegurar la calidad que el proveedor nos entrega”, concluyó.

