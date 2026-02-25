Refuerzan desarrollo rural con entrega de aves de traspatio, en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 25 febrero 2026
    Refuerzan desarrollo rural con entrega de aves de traspatio, en Ramos Arizpe
    El programa busca fomentar el autoconsumo y fortalecer la economía familiar. CORTESÍA

Con el Programa de Aves de Traspatio se benefició a 560 habitantes

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó la entrega de apoyos productivos en Paredón, donde reafirmó el compromiso que mantienen el Gobierno del Estado y el municipio con el desarrollo del campo y el bienestar de las familias rurales, lo que ha permitido ampliar y fortalecer las acciones en este sector.

En la entrega estuvo acompañado por el Administrador Fiscal General del Estado, José María Morales, el edil subrayó que su administración trabaja alineada a los lineamientos estatales y al compromiso asumido con la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Te gustaría ser Alcalde por un día? Abren convocatoria para integrar el Cabildo Infantil de Ramos Arizpe

En esta ocasión, explicó que el Programa de Aves de Traspatio benefició a 560 habitantes mediante una inversión de 600 mil pesos. Como parte del apoyo, se entregaron 2 mil pollitas de la raza Rhode Island Red para producción de huevo, distribuidas en 200 paquetes, además de 200 bultos de alimento de 25 kilogramos cada uno.

Durante el evento, Morales —también conocido como Chema— destacó el impacto social del programa, al señalar que este tipo de acciones brindan herramientas para el autoconsumo y fomentan la productividad de las familias, fortaleciendo su economía y calidad de vida.

Beneficiarios reconocieron el apoyo constante de autoridades estatales y municipales.
Beneficiarios reconocieron el apoyo constante de autoridades estatales y municipales. CORTESÍA

Por su parte, la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, explicó que, además de las aves, se entregó alimento con el objetivo de destinarlo tanto al autoconsumo como a la reproducción para su posible comercialización.

Asimismo, precisó que las pollitas cuentan con protección sanitaria mediante vacunas contra Newcastle, viruela, bronquitis e influenza aviar, lo que garantiza su adecuado desarrollo y productividad.

TE PUEDE INTERESAR: Programas sociales consolidan el desarrollo comunitario en Ramos Arizpe

En representación de los beneficiarios, Oralia García Barrera agradeció el respaldo permanente de las autoridades municipales y estatales, al destacar que los apoyos —como pollitas, transporte, alumbrado y despensas— han sido constantes y oportunos, lo que ha hecho sentir a las comunidades rurales acompañadas en sus necesidades.

En el evento también estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, y el regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Pedro Aguirre Figueroa.

