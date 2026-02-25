Refuerzan desarrollo rural con entrega de aves de traspatio, en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó la entrega de apoyos productivos en Paredón, donde reafirmó el compromiso que mantienen el Gobierno del Estado y el municipio con el desarrollo del campo y el bienestar de las familias rurales, lo que ha permitido ampliar y fortalecer las acciones en este sector.

En la entrega estuvo acompañado por el Administrador Fiscal General del Estado, José María Morales, el edil subrayó que su administración trabaja alineada a los lineamientos estatales y al compromiso asumido con la ciudadanía.

En esta ocasión, explicó que el Programa de Aves de Traspatio benefició a 560 habitantes mediante una inversión de 600 mil pesos. Como parte del apoyo, se entregaron 2 mil pollitas de la raza Rhode Island Red para producción de huevo, distribuidas en 200 paquetes, además de 200 bultos de alimento de 25 kilogramos cada uno.

Durante el evento, Morales —también conocido como Chema— destacó el impacto social del programa, al señalar que este tipo de acciones brindan herramientas para el autoconsumo y fomentan la productividad de las familias, fortaleciendo su economía y calidad de vida.