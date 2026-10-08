De las caballerizas a los salones de belleza: Rodeo Saltillo abre oportunidades de negocio

El Rodeo Saltillo 2026 todavía no comienza, pero su ambiente vaquero ya se hace presente en los negocios de la ciudad. Mientras algunos comercios promocionan sombreros, botas y ropa para asistir al festival, otros ofrecen un servicio menos convencional: hospedaje para los propios caballos. A una semana del evento, programado del 15 al 18 de octubre, publicaciones difundidas en redes sociales muestran cómo comerciantes, particulares y prestadores de servicios aprovechan la celebración para atraer clientes. Las ofertas van desde la renta de caballerizas hasta paquetes de maquillaje y excursiones desde otros estados.

La actividad no se limita a los establecimientos dedicados tradicionalmente al rodeo. Hoteles, tiendas de ropa, agencias de viajes y negocios de belleza también han incorporado el festival a sus estrategias de promoción. HASTA LOS CABALLOS NECESITAN HOSPEDAJE Uno de los servicios que más llama la atención es la renta de caballerizas para quienes viajarán a Saltillo con sus animales. En grupos de Facebook circulan anuncios de espacios disponibles durante los cuatro días del festival. Una de las publicaciones ofrece cinco caballerizas con limpieza diaria y suministro de agua, mientras otras promocionan corrales, estacionamiento para remolques e instalaciones techadas para proteger a los caballos de las lluvias.

Algunos establecimientos especializados también anuncian arenas de práctica, servicios veterinarios y de herrería, dirigidos a los participantes que necesitan preparar y atender a sus animales durante su estancia. HOTELES Y AGENCIAS APROVECHAN LA LLEGADA DE VISITANTES El sector hotelero también comenzó a promocionarse entre quienes planean asistir al rodeo. En redes sociales se anuncian tarifas especiales para asistentes, mientras otros destacan su cercanía con Expo Coahuila, sede del festival, y servicios como desayuno incluido.

La promoción turística alcanza a otras entidades. Una agencia de viajes de Reynosa, Tamaulipas, anunció una excursión para el viernes 16 de octubre, con motivo de las presentaciones de Julión Álvarez y Costumbre. El viaje se ofrece en mil 750 pesos por persona, con un anticipo de 400 pesos para reservar. La publicación contempla el traslado desde Reynosa y tiempo para recorrer las instalaciones del festival antes del concierto. SOMBREROS, BOTAS Y ROPA: EL RODEO TAMBIÉN SE VISTE Los comercios de ropa vaquera son otro de los sectores que han encontrado en el festival una oportunidad. Tiendas de Saltillo comenzaron a anunciar prendas y accesorios dirigidos a quienes buscan preparar su vestimenta para las actividades y conciertos, con opciones que incluyen camisas, pantalones, sombreros y botas.

Entre las promociones difundidas destaca la venta de tres camisas para caballero por mil 200 pesos, además de pantalones al mayoreo desde cuatro piezas. Otros establecimientos anuncian nuevos modelos de sombreros y prendas para mujeres en tallas de la XL a la 4XL, mientras vendedores independientes ofrecen ropa disponible para entrega inmediata. En Don Artemio se realizó Rodeo Pasarela 2026, una actividad que vinculó el diseño y el estilo con la tradición vaquera. DEL SOMBRERO AL MAQUILLAJE: LA BELLEZA ENTRA AL NEGOCIO El interés por asistir al rodeo también ha sido aprovechado por establecimientos de belleza, que comenzaron a ofrecer servicios adaptados a la temática del evento. Entre las promociones se encuentran paquetes que incluyen peinado y maquillaje profesional, así como opciones que incorporan uñas con diseños de inspiración western. Las ofertas contemplan trenzas vaqueras, ondas para combinar con sombreros y maquillaje de larga duración. Así, antes de que comiencen las competencias y los conciertos, el rodeo ya está presente en escaparates, promociones digitales y servicios que buscan atender tanto a los visitantes como a los participantes.

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