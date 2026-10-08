De las caballerizas a los salones de belleza: Rodeo Saltillo abre oportunidades de negocio

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    De las caballerizas a los salones de belleza: Rodeo Saltillo abre oportunidades de negocio
    Comercios de Saltillo aprovechan la cercanía del Rodeo Saltillo 2026 para promocionar sombreros, botas, ropa vaquera y accesorios dirigidos a los asistentes. FACEBOOK

Hoteles, agencias de viajes y comercios ya promocionan desde hospedaje para caballos hasta paquetes de maquillaje y excursiones desde otros estados

El Rodeo Saltillo 2026 todavía no comienza, pero su ambiente vaquero ya se hace presente en los negocios de la ciudad. Mientras algunos comercios promocionan sombreros, botas y ropa para asistir al festival, otros ofrecen un servicio menos convencional: hospedaje para los propios caballos.

A una semana del evento, programado del 15 al 18 de octubre, publicaciones difundidas en redes sociales muestran cómo comerciantes, particulares y prestadores de servicios aprovechan la celebración para atraer clientes. Las ofertas van desde la renta de caballerizas hasta paquetes de maquillaje y excursiones desde otros estados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/construiran-en-saltillo-villa-para-perritos-rescatados-dignidad-animal-hara-realidad-el-proyecto-GH24011601

La actividad no se limita a los establecimientos dedicados tradicionalmente al rodeo. Hoteles, tiendas de ropa, agencias de viajes y negocios de belleza también han incorporado el festival a sus estrategias de promoción.

HASTA LOS CABALLOS NECESITAN HOSPEDAJE

Uno de los servicios que más llama la atención es la renta de caballerizas para quienes viajarán a Saltillo con sus animales. En grupos de Facebook circulan anuncios de espacios disponibles durante los cuatro días del festival. Una de las publicaciones ofrece cinco caballerizas con limpieza diaria y suministro de agua, mientras otras promocionan corrales, estacionamiento para remolques e instalaciones techadas para proteger a los caballos de las lluvias.

$!Los espacios disponibles, según las publicaciones en redes sociales, incluyen limpieza diaria y suministro de agua para los caballos que lleguen al festival.
Los espacios disponibles, según las publicaciones en redes sociales, incluyen limpieza diaria y suministro de agua para los caballos que lleguen al festival. REDES SOCIALES

Algunos establecimientos especializados también anuncian arenas de práctica, servicios veterinarios y de herrería, dirigidos a los participantes que necesitan preparar y atender a sus animales durante su estancia.

HOTELES Y AGENCIAS APROVECHAN LA LLEGADA DE VISITANTES

El sector hotelero también comenzó a promocionarse entre quienes planean asistir al rodeo. En redes sociales se anuncian tarifas especiales para asistentes, mientras otros destacan su cercanía con Expo Coahuila, sede del festival, y servicios como desayuno incluido.

$!Comerciantes y particulares ofrecen en redes sociales caballerizas con servicios veterinarios y de herrería para los participantes.
Comerciantes y particulares ofrecen en redes sociales caballerizas con servicios veterinarios y de herrería para los participantes. REDES SOCIALES

La promoción turística alcanza a otras entidades. Una agencia de viajes de Reynosa, Tamaulipas, anunció una excursión para el viernes 16 de octubre, con motivo de las presentaciones de Julión Álvarez y Costumbre. El viaje se ofrece en mil 750 pesos por persona, con un anticipo de 400 pesos para reservar. La publicación contempla el traslado desde Reynosa y tiempo para recorrer las instalaciones del festival antes del concierto.

SOMBREROS, BOTAS Y ROPA: EL RODEO TAMBIÉN SE VISTE

Los comercios de ropa vaquera son otro de los sectores que han encontrado en el festival una oportunidad. Tiendas de Saltillo comenzaron a anunciar prendas y accesorios dirigidos a quienes buscan preparar su vestimenta para las actividades y conciertos, con opciones que incluyen camisas, pantalones, sombreros y botas.

$!La entrada de Expo Coahuila se alista para recibir a los asistentes del Rodeo Saltillo 2026, que se realizará del 15 al 18 de octubre.
La entrada de Expo Coahuila se alista para recibir a los asistentes del Rodeo Saltillo 2026, que se realizará del 15 al 18 de octubre. ARCHIVO

Entre las promociones difundidas destaca la venta de tres camisas para caballero por mil 200 pesos, además de pantalones al mayoreo desde cuatro piezas. Otros establecimientos anuncian nuevos modelos de sombreros y prendas para mujeres en tallas de la XL a la 4XL, mientras vendedores independientes ofrecen ropa disponible para entrega inmediata. En Don Artemio se realizó Rodeo Pasarela 2026, una actividad que vinculó el diseño y el estilo con la tradición vaquera.

DEL SOMBRERO AL MAQUILLAJE: LA BELLEZA ENTRA AL NEGOCIO

El interés por asistir al rodeo también ha sido aprovechado por establecimientos de belleza, que comenzaron a ofrecer servicios adaptados a la temática del evento. Entre las promociones se encuentran paquetes que incluyen peinado y maquillaje profesional, así como opciones que incorporan uñas con diseños de inspiración western. Las ofertas contemplan trenzas vaqueras, ondas para combinar con sombreros y maquillaje de larga duración.

Así, antes de que comiencen las competencias y los conciertos, el rodeo ya está presente en escaparates, promociones digitales y servicios que buscan atender tanto a los visitantes como a los participantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
comercio
A20

Localizaciones


Saltillo

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Vivienda: ¿es en realidad un derecho del ciudadano?
true

Se les acabó el dinero a los de la 4T

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal destacó que será importante analizar el comportamiento que se refleje en los próximos meses en el sector.

Se debe tomar con seriedad caída en exportaciones de vehículos ligeros en México: Coparmex
La licencia de conducir permanente puede tramitarse durante 2026 en la Ciudad de México por mil 500 pesos.

Licencia permanente en CDMX: esta es la fecha límite para tramitarla y obtenerla en 2026
La temporada de influenza en México se acerca. Conoce sus principales síntomas, cuándo suele comenzar y las medidas para prevenir contagios.

Se aproxima la temporada de Gripe en México... expertos advierten que se podría adelantar. Síntomas y recomendaciones
El encuentro reunirá a músicos locales y nacionales del 15 al 17 de octubre, con conciertos, poesía, literatura y actividades multidisciplinarias.

Llega el 13er Festival de Blues y Jazz del Desierto a Saltillo: fechas, sedes y cartelera completa
¿Qué hacer en Saltillo? Danza desde Torreón, tributo a Enjambre, teatro para infancias queer y más

¿Qué hacer en Saltillo? Danza desde Torreón, tributo a Enjambre, teatro para infancias queer y más
Misión. La nueva serie buscará que el público experimente el terror desde una perspectiva inmersiva mediante la tecnología de Meta.

¡El terror salta a la realidad virtual! Preparan serie inspirada en ‘Talk to Me’ para Meta