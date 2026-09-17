Exige Manolo Jiménez presupuesto federal para rectificar Los Chorros; este lunes anunciará plan de seguridad

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    Exige Manolo Jiménez presupuesto federal para rectificar Los Chorros; este lunes anunciará plan de seguridad
    Urge Manolo Jiménez presupuesto para Los Chorros. OMAR SAUCEDO

El proyecto ejecutivo ya está listo, pero la obra permanece a la espera de recursos federales

El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que el proyecto de rectificación de la carretera Los Chorros ya cuenta con proyecto ejecutivo y código asignado, por lo que únicamente está a la espera de presupuesto federal para iniciar obras.

El mandatario coahuilense enfatizó este martes la urgencia de atender este tramo vial debido a su alta siniestralidad, señalando que, mientras se asignan los recursos necesarios, el Gobierno del Estado desplegará acciones preventivas inmediatas en conjunto con fuerzas federales.

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ESTRATEGIA PREVENTIVA

“Los Chorros es una prioridad, es algo muy importante. Yo he dicho ahí hay que hacer un operativo preventivo entre Guardia Nacional y nosotros”, declaró el Gobernador respecto a las medidas operativas de contención en la zona.

Jiménez Salinas detalló que el próximo lunes presentará un plan de infraestructura y seguridad vial más robusto para proteger a los conductores que transitan por las arterias que conectan a la región sureste del estado.

DESPLIEGUE DE LA POLICÍA

El titular del Ejecutivo estatal explicó que la nueva corporación de la Policía de Coahuila enfocará sus operaciones en los puntos de mayor carga vehicular y riesgo de accidentes de la entidad.

“La corporación que vamos a hacer de caminos de la policía de caminos de Coahuila, va a ir concentrada en un gran porcentaje en la carretera Saltillo a Monterrey, en la carretera de los Chorros para comenzar”, puntualizó Jiménez Salinas.

INFRAESTRUCTURA, PENDIENTE DE RECURSOS

Finalmente, el Gobernador reiteró que la obra física de ingeniería requerida en Los Chorros es una prioridad técnica resuelta que solo requiere la partida económica correspondiente por parte del Gobierno Federal.

“Luego viene la rectificación por parte que es una obra importante que esperemos que ya le asignen presupuesto, ya tiene código, ya tiene proyecto ejecutivo, nada más lo que le falta es presupuesto”, concluyó el mandatario.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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