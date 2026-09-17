Exige Manolo Jiménez presupuesto federal para rectificar Los Chorros; este lunes anunciará plan de seguridad

El mandatario coahuilense enfatizó este martes la urgencia de atender este tramo vial debido a su alta siniestralidad, señalando que, mientras se asignan los recursos necesarios, el Gobierno del Estado desplegará acciones preventivas inmediatas en conjunto con fuerzas federales.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que el proyecto de rectificación de la carretera Los Chorros ya cuenta con proyecto ejecutivo y código asignado, por lo que únicamente está a la espera de presupuesto federal para iniciar obras.

ESTRATEGIA PREVENTIVA

“Los Chorros es una prioridad, es algo muy importante. Yo he dicho ahí hay que hacer un operativo preventivo entre Guardia Nacional y nosotros”, declaró el Gobernador respecto a las medidas operativas de contención en la zona.

Jiménez Salinas detalló que el próximo lunes presentará un plan de infraestructura y seguridad vial más robusto para proteger a los conductores que transitan por las arterias que conectan a la región sureste del estado.

DESPLIEGUE DE LA POLICÍA

El titular del Ejecutivo estatal explicó que la nueva corporación de la Policía de Coahuila enfocará sus operaciones en los puntos de mayor carga vehicular y riesgo de accidentes de la entidad.

“La corporación que vamos a hacer de caminos de la policía de caminos de Coahuila, va a ir concentrada en un gran porcentaje en la carretera Saltillo a Monterrey, en la carretera de los Chorros para comenzar”, puntualizó Jiménez Salinas.

INFRAESTRUCTURA, PENDIENTE DE RECURSOS

Finalmente, el Gobernador reiteró que la obra física de ingeniería requerida en Los Chorros es una prioridad técnica resuelta que solo requiere la partida económica correspondiente por parte del Gobierno Federal.

“Luego viene la rectificación por parte que es una obra importante que esperemos que ya le asignen presupuesto, ya tiene código, ya tiene proyecto ejecutivo, nada más lo que le falta es presupuesto”, concluyó el mandatario.