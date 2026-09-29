Apagones por tormentas paralizan cárcamos y pozos de agua en Torreón

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Coahuila
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    Apagones por tormentas paralizan cárcamos y pozos de agua en Torreón
    La falta de energía dificulta evacuar el agua acumulada en el norte de Torreón. CORTESÍA

Los cárcamos afectados son El Roble, Praxedis, Palmas San Isidro, Constitución-Abastos y El Nudo Mixteco

TORREÓN, COAH.- Las recientes lluvias registradas en el municipio provocaron cortes en el suministro eléctrico que dejaron fuera de operación varios sistemas de bombeo pluvial y de agua potable, informó el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón.

La falta de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene fuera de funcionamiento los cárcamos pluviales El Roble, Praxedis, Palmas San Isidro, Constitución-Abastos y El Nudo Mixteco, esenciales para evacuar el agua acumulada en el norte de la ciudad.

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De igual forma, las bombas 22, 29, 35, 36 y 84 permanecen detenidas, lo que ha reducido el suministro de agua potable en colonias como Jacarandas, Alamedas, Margaritas, San Isidro y Estrella.

$!Entre las zonas afectadas están Jacarandas, Alamedas, Margaritas, San Isidro y Estrella.
Entre las zonas afectadas están Jacarandas, Alamedas, Margaritas, San Isidro y Estrella.

Ante la imposibilidad de desaguar con normalidad las calles anegadas, cuadrillas del organismo operador concentran sus esfuerzos en las zonas críticas para acelerar el desfogue una vez que se restablezca el servicio eléctrico.

SIMAS informó que ya turnó el reporte a la CFE para agilizar el restablecimiento de la energía y reanudar la operación de los equipos.

Mientras tanto, el organismo pidió a la población conducir con precaución en las zonas inundadas y tener paciencia ante los contratiempos derivados de las lluvias.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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