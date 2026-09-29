Apoyan a familias de Torreón con materiales para mejorar sus viviendas: avanza 70% programa

A través de este esquema, la Administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís ha distribuido más de 6 mil vales de materiales, de una meta anual de 9 mil 524 apoyos destinados a habitantes que requieren realizar trabajos de reparación, ampliación o mantenimiento en sus viviendas.

TORREÓN, COAH.- Para facilitar a las familias el mejoramiento y rehabilitación de sus viviendas, el Gobierno Municipal mantiene vigente el programa de materiales de construcción a bajo costo, que registra un avance de 70 por ciento en la meta establecida para este año.

Cada vale tiene un costo de recuperación de mil 200 pesos e incluye 100 blocks y 10 bultos de cemento de 25 kilogramos cada uno.

De acuerdo con información municipal, el esquema representa para los beneficiarios un ahorro cercano al 60 por ciento en comparación con el precio comercial de estos productos.

El alcalde señaló que este tipo de programas, además de contribuir a la economía familiar, permiten a los propietarios atender las condiciones de sus viviendas y avanzar en el fortalecimiento de su patrimonio.

“Cuando hablamos de obra social también hablamos directamente del bienestar de las familias, porque mejorar las condiciones de una vivienda significa generar espacios más seguros y evitar que problemas relacionados con la construcción puedan representar algún riesgo”, afirmó.

Riquelme Solís reiteró que uno de los objetivos de su administración es ampliar la cobertura de los programas sociales y procurar que los apoyos sean dirigidos a las familias que realmente los requieren.

El programa forma parte de las acciones de obra social incorporadas al plan de trabajo municipal para atender las necesidades de distintos sectores de Torreón y contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.