Apoyan a familias de Torreón con materiales para mejorar sus viviendas: avanza 70% programa

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    Apoyan a familias de Torreón con materiales para mejorar sus viviendas: avanza 70% programa

El programa registra un avance del 70 por ciento respecto a la meta establecida para este año

TORREÓN, COAH.- Para facilitar a las familias el mejoramiento y rehabilitación de sus viviendas, el Gobierno Municipal mantiene vigente el programa de materiales de construcción a bajo costo, que registra un avance de 70 por ciento en la meta establecida para este año.

A través de este esquema, la Administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís ha distribuido más de 6 mil vales de materiales, de una meta anual de 9 mil 524 apoyos destinados a habitantes que requieren realizar trabajos de reparación, ampliación o mantenimiento en sus viviendas.

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Cada vale tiene un costo de recuperación de mil 200 pesos e incluye 100 blocks y 10 bultos de cemento de 25 kilogramos cada uno.

De acuerdo con información municipal, el esquema representa para los beneficiarios un ahorro cercano al 60 por ciento en comparación con el precio comercial de estos productos.

El alcalde señaló que este tipo de programas, además de contribuir a la economía familiar, permiten a los propietarios atender las condiciones de sus viviendas y avanzar en el fortalecimiento de su patrimonio.

“Cuando hablamos de obra social también hablamos directamente del bienestar de las familias, porque mejorar las condiciones de una vivienda significa generar espacios más seguros y evitar que problemas relacionados con la construcción puedan representar algún riesgo”, afirmó.

Riquelme Solís reiteró que uno de los objetivos de su administración es ampliar la cobertura de los programas sociales y procurar que los apoyos sean dirigidos a las familias que realmente los requieren.

El programa forma parte de las acciones de obra social incorporadas al plan de trabajo municipal para atender las necesidades de distintos sectores de Torreón y contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

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Las personas interesadas en acceder al beneficio pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas, para solicitar la expedición del vale.

Una vez obtenido, el documento deberá presentarse en la ferretería proveedora, donde el beneficiario cubrirá el costo de recuperación y recibirá directamente el paquete de materiales contemplado en el programa.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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