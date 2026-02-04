Aparatosa volcadura deja a una pareja lesionada en la Saltillo–Torreón

Coahuila
/ 4 febrero 2026
    Aparatosa volcadura deja a una pareja lesionada en la Saltillo–Torreón
    El vehículo compacto salió de la carretera Saltillo–Torreón y terminó volcado tras dar varias volteretas. FOTO: PEDRO PESINA

El conductor fue rescatado tras varios minutos de maniobras y trasladado de urgencia a un centro de salud en Parras debido a la gravedad de sus lesiones

Un fuerte accidente de un vehículo compacto fue reportado la mañana de ayer martes al sistema de emergencias 911, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio sobre la carretera Saltillo–Torreón.

Fue alrededor de las 10:30 horas cuando dos unidades de la Cruz Roja se desplazaron hasta el lugar del percance, ocurrido a la altura del ejido El Pilar de Richardson, en el municipio de General Cepeda, específicamente en el kilómetro 90+200.

$!Paramédicos de la Cruz Roja trabajaron en el rescate del conductor, quien quedó prensado entre los fierros.
Paramédicos de la Cruz Roja trabajaron en el rescate del conductor, quien quedó prensado entre los fierros. FOTO: PEDRO PESINA

El accidente dejó como saldo dos personas lesionadas, identificadas como Luis Alberto “N”, de 46 años de edad, y Berenice “N”, de 40, ambos originarios de Gómez Palacio, Durango, quienes regresaban de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el vehículo salió de la cinta asfáltica por causas que no han sido precisadas, dando varias volteretas hasta quedar finalmente en posición normal. Tras el impacto, ambos ocupantes quedaron al interior de la unidad, aunque el conductor, Luis Alberto, terminó prensado entre los fierros retorcidos, lo que complicó las labores de rescate.

$!Dos ambulancias acudieron al kilómetro 90+200, a la altura del ejido El Pilar de Richardson.
Dos ambulancias acudieron al kilómetro 90+200, a la altura del ejido El Pilar de Richardson. FOTO: PEDRO PESINA

Personal de emergencia trabajó durante varios minutos para liberar al conductor, mientras su acompañante era valorada en el sitio. Una vez rescatados, ambos lesionados fueron trasladados al Centro de Salud de Parras para recibir atención médica especializada.

Debido a la gravedad del estado del conductor, la ambulancia circuló a alta velocidad escoltada por una patrulla de Seguridad Pública, que se encargó de abrir paso para agilizar el traslado.

$!Los dos lesionados fueron trasladados de urgencia al Centro de Salud de Parras para su atención médica.
Los dos lesionados fueron trasladados de urgencia al Centro de Salud de Parras para su atención médica. FOTO: PEDRO PESINA

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y coordinar el retiro del vehículo, el cual fue trasladado a los patios del destacamento en Paila, Coahuila, donde quedó bajo resguardo.

