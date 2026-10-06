Aparatosa volcadura deja tres lesionados en la carretera Saltillo-Torreón
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El vehículo dio varias volteretas a la altura del kilómetro 117 y los ocupantes fueron trasladados al Seguro Social para recibir atención médica
PARRAS, COAH.- La tarde de ayer se registró un aparatoso accidente en la carretera Saltillo-Torreón, donde una camioneta Nissan Datsun perdió el control, salió de la carpeta asfáltica y volcó, dejando a tres personas lesionadas.
El percance ocurrió a la altura del kilómetro 117, cerca del entronque con la Autopista Libre, frente al ejido El Porvenir. Según relató el conductor, perdió el control de la unidad, se salió del camino y dio varias volteretas, quedando el vehículo prácticamente destrozado.
Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a los tres ocupantes lesionados y posteriormente los trasladaron al Seguro Social para recibir atención médica especializada.
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.
Posteriormente, el vehículo fue retirado del lugar con apoyo de una grúa y trasladado al destacamento de Paila, Coahuila, donde quedó resguardado mientras se realizaban los procedimientos correspondientes.
El accidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades, quienes atendieron a los afectados y aseguraron la zona para evitar otro incidente mientras se retiraba la unidad siniestrada.