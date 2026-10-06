Aparatosa volcadura deja tres lesionados en la carretera Saltillo-Torreón

PARRAS, COAH.- La tarde de ayer se registró un aparatoso accidente en la carretera Saltillo-Torreón, donde una camioneta Nissan Datsun perdió el control, salió de la carpeta asfáltica y volcó, dejando a tres personas lesionadas.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 117, cerca del entronque con la Autopista Libre, frente al ejido El Porvenir. Según relató el conductor, perdió el control de la unidad, se salió del camino y dio varias volteretas, quedando el vehículo prácticamente destrozado.