Aparatosa volcadura deja tres lesionados en la carretera Saltillo-Torreón

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Coahuila
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    Aparatosa volcadura deja tres lesionados en la carretera Saltillo-Torreón
    La camioneta Nissan Datsun terminó con severos daños luego de salir de la carpeta asfáltica y volcar. PEDRO PESINA

El vehículo dio varias volteretas a la altura del kilómetro 117 y los ocupantes fueron trasladados al Seguro Social para recibir atención médica

PARRAS, COAH.- La tarde de ayer se registró un aparatoso accidente en la carretera Saltillo-Torreón, donde una camioneta Nissan Datsun perdió el control, salió de la carpeta asfáltica y volcó, dejando a tres personas lesionadas.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 117, cerca del entronque con la Autopista Libre, frente al ejido El Porvenir. Según relató el conductor, perdió el control de la unidad, se salió del camino y dio varias volteretas, quedando el vehículo prácticamente destrozado.

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Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a los tres ocupantes lesionados y posteriormente los trasladaron al Seguro Social para recibir atención médica especializada.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los tres ocupantes que resultaron lesionados en el accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los tres ocupantes que resultaron lesionados en el accidente. PEDRO PESINA

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Posteriormente, el vehículo fue retirado del lugar con apoyo de una grúa y trasladado al destacamento de Paila, Coahuila, donde quedó resguardado mientras se realizaban los procedimientos correspondientes.

$!Una grúa retiró la camioneta del lugar y la trasladó al destacamento de Paila, donde quedó resguardada.
Una grúa retiró la camioneta del lugar y la trasladó al destacamento de Paila, donde quedó resguardada. PEDRO PESINA

El accidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades, quienes atendieron a los afectados y aseguraron la zona para evitar otro incidente mientras se retiraba la unidad siniestrada.

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