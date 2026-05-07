SEP confirma adelanto al cierre de Ciclo Escolar por el Mundial 2026; último día será el 5 de junio

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de un comunicado compartido por su titular Mario Delgado, confirmaron lo que se venía solicitando desde hace meses: el ciclo escolar 2025-2026 concluirá antes del Mundial. Es decir, las clases en las escuelas de México terminarán el próximo 5 de junio, previo a la inauguración de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá; en lugar del 15 de julio como se había planteado en el calendario escolar.

Cabe destacar que estas modificaciones no solo aplicarán en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León —estados sedes para el país—, sino que será a nivel nacional.

CIERRE DEL CICLO ESCOLAR EL 5 DE JUNIO A través de un acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas entre los secretarios y secretarias de educación pública del país se modificó el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio. ”Por distintas circunstancias y distintas peticiones que hemos tenido, adelantaremos el cierre del ciclo para el siguiente 5 de junio”, expresó Mario Delgado en su comunicado.

Además, afirmó que esta modificación obedece a la “extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días”, fenómeno que seguirá durante el mes de junio y julio; así como a la realización del Mundial de la FIFA 2026 en nuestro país. Refrendaron que con estos movimientos al calendario escolar se busca que se cumpla todo lo establecido en el Plan de Estudios así como el aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes.

¿CÓMO QUEDA EL CALENDARIO ESCOLAR? A partir del 5 de junio, último día de clases del Ciclo Escolar 2025-2026, así quedará las siguientes fechas escolares: - Las labores administrativas para maestras y maestros terminan el 12 de junio de 2026, para dar paso al receso escolar de verano;

- Docentes y directivos regresarán el 10 de agosto para llevar a cabo una semana de Consejo Técnico para preparar el siguiente Ciclo Escolar 2026-2027;

- Del 17 al 28 de agosto habrá dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes para estudiantes;

- Y el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto. Por el impacto logístico con la llegada masiva de turistas como aficionados del fútbol, varios estados de la República Mexicanas habían planteado modificar el calendario escolar, como Nuevo León y Jalisco, otros tantos como Ciudad de México informaron que el día inaugural del Mundial será considerado como feriado.

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