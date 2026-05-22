Aplicarán ley seca durante comicios en Ramos Arizpe

De acuerdo con la notificación emitida por la Secretaría de Gobierno de Coahuila, la medida entrará en vigor a las 00:00 horas del sábado 6 de junio y permanecerá vigente hasta las 24:00 horas del domingo 7 de junio de 2026.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con motivo de la jornada electoral programada para el próximo 7 de junio, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó sobre la implementación de una suspensión temporal en la comercialización y el expendio de bebidas embriagantes, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por las autoridades estatales para garantizar el adecuado desarrollo del proceso democrático.

La determinación será obligatoria para todos los establecimientos que cuenten con licencia o permiso para la distribución, expendio o servicio de este tipo de productos, incluyendo restaurantes, bares, depósitos, tiendas de conveniencia, supermercados y demás giros autorizados.

Además, la disposición contempla limitaciones para reuniones y actividades abiertas al público donde habitualmente se comercialicen o consuman bebidas alcohólicas, como festejos sociales, bailes populares, salones de eventos, palapas y otros espacios de concentración masiva.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de las medidas preventivas establecidas para favorecer un ambiente de orden y civilidad durante la celebración de los comicios.

Asimismo, hicieron un llamado a comerciantes, organizadores de eventos y población en general para cumplir con la “ley seca”, al recordar que el desacato a estas disposiciones puede derivar en sanciones administrativas conforme a la legislación aplicable.

El Ayuntamiento reiteró que la colaboración de la ciudadanía y de los sectores involucrados resulta fundamental para que la jornada transcurra en condiciones de respeto, legalidad y participación responsable.