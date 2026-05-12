Aprueba Congreso de Coahuila nueva tanda de licencias para separarse del cargo

El Congreso del Estado aprobó este martes una nueva serie de solicitudes de licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido, tanto de integrantes de ayuntamientos como del diputado local Gerardo Aguado, quien participará en el actual proceso electoral en busca de la reelección por el Distrito VIII. La licencia del legislador fue considerada de urgente y obvia resolución, por lo que fue aprobada durante la misma sesión. El Congreso citó a su suplente para que acuda en la próxima sesión a rendir la protesta de ley correspondiente.

Durante la jornada legislativa también se aprobaron licencias de funcionarios municipales de distintos ayuntamientos del estado. En Acuña fueron autorizadas las separaciones del cargo de Azalia Mayanin Ibarra Olguín, décima segunda regidora; Francisco Javier Navarro Galindo, tercer regidor; y Pablo Ortega Alvarado, décimo tercer regidor. En Múzquiz se aprobó la licencia de Héctor Miguel García Falcón, síndico de mayoría. Mientras tanto, en San Juan de Sabinas se autorizó la separación del cargo de Jesús Alonso Z’Cruz de la Garza, octavo regidor.

En el caso de Saltillo, el Congreso avaló las licencias de María del Mar Arroyo Peart, síndica de mayoría; Julián Eduardo Medrano Aguirre, tercer regidor; Judith Alejandra Salazar Mejorado, décima segunda regidora; y Mitchell Emmanuel Márquez de Luna, décimo tercer regidor. Las solicitudes forman parte de los movimientos derivados del actual proceso electoral, en el que diversos funcionarios buscan participar en campañas o procesos de reelección.

Publicidad

Temas

Campañas Elecciones Licencias

Localizaciones

Coahuila Saltillo

