Presentan reforma en Congreso de Coahuila para homologar normativa con “Plan B” federal

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Presentan reforma en Congreso de Coahuila para homologar normativa con “Plan B” federal
    La propuesta fue impulsada por la diputada de UDC, Zulmma Guerrero. REDES SOCIALES

La iniciativa busca ajustar la Constitución local en materia de integración municipal y límites presupuestales del Poder Legislativo

Una iniciativa de reforma constitucional fue presentada en el Congreso de Coahuila con el objetivo de armonizar la legislación estatal con cambios recientes a la Constitución federal en materia electoral y de organización municipal.

La propuesta, presentada por la diputada de UDC, Zulmma Guerrero, plantea adecuaciones a la Constitución Política del Estado, así como a la Ley Orgánica del Congreso local y al Código Municipal para incorporar disposiciones derivadas del decreto federal publicado el 23 de abril, relacionado con el denominado “Plan B”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aprueba-congreso-de-coahuila-reforma-constitucional-en-materia-de-igualdad-sustantiva-ED20328286

Entre los cambios propuestos se establece que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías.

Además, se fija un límite al presupuesto del Congreso del Estado, que no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal.

Según las disposiciones transitorias los ajustes del presupuesto legislativo entrarían en vigor a partir de la siguiente legislatura y no se permitirían incrementos reales respecto al ejercicio fiscal de 2026. El monto solo podría actualizarse conforme a la inflación anual.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/destaca-congreso-de-coahuila-entre-los-5-mas-austeros-inegi-BA20311725

En cuanto a la integración de los ayuntamientos, los cambios se aplicarían a partir del 1 de enero de 2028. Los municipios que actualmente tengan menos de quince regidurías mantendrían su estructura, salvo en casos donde se requieran modificaciones por variaciones poblacionales u otros criterios establecidos por la ley.

La propuesta fue turnada a comisiones unidas de gobernación, puntos constitucionales y justicia y de reglamentos y prácticas parlamentarias para efectos de estudio y dictamen.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


plan b
Congresos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Zulmma Guerrero

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gobernadora interina de Sinaloa

Gobernadora interina de Sinaloa
NosotrAs: llegamos a la Feria del Libro de Coahuila

NosotrAs: llegamos a la Feria del Libro de Coahuila
Hércules, un pueblo que va quedando solo

Hércules, un pueblo que va quedando solo
La vacuna protege contra nueve tipos del virus del papiloma humano, incluyendo aquellos asociados al desarrollo de cáncer y verrugas genitales.

Garantizan vacuna contra el VPH para menores en Coahuila
La agresión ocurrió en la caseta de vigilancia del fraccionamiento, donde el trabajador fue interceptado por los presuntos responsables tras solicitarles información sobre su ingreso al lugar.

Saltillo: agrede familia a vigilante en fraccionamiento Real del Sol II (video)
Montes jugó en Japón con los Gigantes de Yomiuri en 2024.

Saraperos refuerza su infield con la llegada de Coco Montes
El gobernador de Sinaloa ha negado sistemáticamente los vínculos con el crimen organizado, calificando las acusaciones como una estrategia para socavar a su partido.

EU detonó un escándalo de corrupción que sacude a México
Una mina ilegal en el territorio protegido del pueblo Yanomami en la Amazonía, en el estado de Roraima, Brasil.

La fiebre por los minerales críticos dispara la minería ilegal en la Amazonía