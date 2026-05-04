Presentan reforma en Congreso de Coahuila para homologar normativa con “Plan B” federal

Una iniciativa de reforma constitucional fue presentada en el Congreso de Coahuila con el objetivo de armonizar la legislación estatal con cambios recientes a la Constitución federal en materia electoral y de organización municipal. La propuesta, presentada por la diputada de UDC, Zulmma Guerrero, plantea adecuaciones a la Constitución Política del Estado, así como a la Ley Orgánica del Congreso local y al Código Municipal para incorporar disposiciones derivadas del decreto federal publicado el 23 de abril, relacionado con el denominado “Plan B”.

Entre los cambios propuestos se establece que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías. Además, se fija un límite al presupuesto del Congreso del Estado, que no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal. Según las disposiciones transitorias los ajustes del presupuesto legislativo entrarían en vigor a partir de la siguiente legislatura y no se permitirían incrementos reales respecto al ejercicio fiscal de 2026. El monto solo podría actualizarse conforme a la inflación anual.

En cuanto a la integración de los ayuntamientos, los cambios se aplicarían a partir del 1 de enero de 2028. Los municipios que actualmente tengan menos de quince regidurías mantendrían su estructura, salvo en casos donde se requieran modificaciones por variaciones poblacionales u otros criterios establecidos por la ley. La propuesta fue turnada a comisiones unidas de gobernación, puntos constitucionales y justicia y de reglamentos y prácticas parlamentarias para efectos de estudio y dictamen.

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