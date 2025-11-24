Presupuesto 2026 de Coahuila crece 6 mil 503 mdp (9%) ; Seguridad, el rubro con mayor incremento (13.2%)

Al finalizar el Segundo Informe de Gobierno del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, acudió al Congreso del Estado de Coahuila para presentar las iniciativas de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos que integran el Paquete Económico 2026.

Para el próximo ejercicio fiscal se contempla un ingreso de 78 mil 370 millones de pesos y un gasto por la misma cantidad, lo que representa un crecimiento de 6 mil 502.5 millones de pesos, equivalente a 9.05% respecto al presupuesto aprobado para 2025.

El funcionario detalló que los ingresos del próximo año se sustentan en la tendencia positiva observada en las principales fuentes de recaudación. Los impuestos y accesorios alcanzarían 8 mil 508.2 millones de pesos, un aumento de 933.3 millones en comparación con 2025, equivalente a un crecimiento de 12.3%.

Los derechos y contribuciones de mejora sumarían 5 mil 762.7 millones, lo que implica una reducción del 2.1%. En productos se proyecta el ingreso de 432.9 millones de pesos, 144.2 millones más de lo registrado el año anterior, esto es un incremento de 50%.

Las participaciones federales, una de las fuentes más importantes para el estado, ascenderían a 33 mil 636.4 millones de pesos, es decir 4 mil 486.9 millones adicionales a los de 2025, lo que representa un crecimiento de 15.4%. Por su parte, las aportaciones federales aumentarían a 25 mil 199.8 millones de pesos, con una variación positiva de 1 mil 633.7 millones, equivalente a 6.9%. A estos ingresos se suman 4 mil 664.1 millones provenientes de convenios y esquemas de colaboración fiscal.

PRESUPUESTO RESPONSABLE

Gutiérrez Rodríguez señaló que el Paquete Económico 2026 fue elaborado bajo criterios de responsabilidad financiera y presupuesto basado en resultados, respetando lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Añadió que las proyecciones están alineadas con los ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029, orientados al orden, la seguridad, el desarrollo humano, la infraestructura sostenible, la ciudadanía, el buen gobierno y la visión de un Coahuila global.

En el apartado de egresos, también por 78 mil 370 millones de pesos, el secretario explicó que se prioriza la atención de las necesidades básicas de la población. Incluye 46 anexos que permiten consultar y entender el destino del gasto, así como el anexo anticorrupción por segundo año consecutivo.