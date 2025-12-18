Aprueba Instituto Electoral de Coahuila lineamientos para igualdad en competencia electoral en elecciones de 2026

Coahuila
/ 18 diciembre 2025
    Aprueba Instituto Electoral de Coahuila lineamientos para igualdad en competencia electoral en elecciones de 2026
    El IEC aprobó los Lineamientos de Paridad de Género, asegurando igualdad de oportunidades a candidatos y candidatas en las elecciones de 2026. FOTO: CUARTOSCURO
Armando Ríos
por Armando Ríos

El próximo año Coahuila irá a las urnas para elegir diputados locales

Durante la sesión ordinaria celebrada este jueves, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila dio luz verde a los Lineamientos de Paridad de Género que se aplicarán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026,

Estos lineamientos buscan garantizar la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas a diputaciones locales, asegurando igualdad de oportunidades para quienes participen en la contienda electoral.

El objetivo del proyecto presentado por la Comisión de Igualdad aprobado por el Consejo, es dejar claras las reglas que deberán seguir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, así como el propio IEC, para cumplir con los criterios constitucionales, convencionales y jurisdiccionales en el registro y sustitución de candidaturas, siempre bajo el principio de paridad.

En el proyecto, se establece que habrá paridad tanto vertical como horizontal; es decir, que los candidatos postulados que configurarán la elección a diputados del siguiente año en Coahuila, deben ser postulados en un caso hombre, en un caso mujer, y sus suplencias deberán estar bajo ese mismo contraste.

Por otro lado, el Consejo General también aprobó los diseños y especificaciones del material electoral que se utilizará para la votación tradicional en el proceso 2025-2026.

Entre los materiales se encuentran las urnas, mamparas, boletas electorales, actas de escrutinio y cómputo, cajas paquete electoral, cintas de seguridad y plantillas Braille, entre otros documentos necesarios para la jornada electoral.

Además, fue aprobado el Proceso Técnico Operativo del sistema “Candidatas y candidatos, conóceles”, una plataforma que permitirá a la ciudadanía conocer mejor a quienes aspiran a un cargo de elección popular, fortaleciendo así la transparencia y la participación informada.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

