Aprueban diputados propuesta del saltillense Rubén Moreira para impulsar licencias de conducir digitales en todo el País

Al fundamentar su propuesta, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que la ausencia de licencia multiplica 4.2 veces el riesgo de sufrir siniestros viales. Recordó además que, durante 2024, los accidentes de tránsito se posicionaron como la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años, lo que subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y prevención en materia de movilidad.

A fin de garantizar mayor seguridad, accesibilidad y reducir la posibilidad de falsificación de documentos oficiales, el diputado federal por Coahuila , Rubén Moreira Valdez, propuso exhortar a las 32 entidades federativas a expedir versiones electrónicas de la licencia de conducir, iniciativa que fue aprobada por el Pleno de la Comisión Permanente.

Si bien la licencia de conducir es un requisito indispensable para operar un vehículo, Moreira Valdez señaló que, en la práctica, su obtención suele verse obstaculizada por trámites burocráticos complejos y costos elevados. Esta situación, afirmó, tiene un impacto directo en la seguridad vial, pues actualmente se estima que el 53.5 por ciento de las personas que conducen en el país no cuentan con licencia.

Ante este panorama, el congresista destacó la necesidad de transitar hacia una movilidad más responsable mediante la simplificación de trámites y la promoción de licencias digitales, como las que ya operan en entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Chihuahua y Nuevo León. Subrayó que estos sistemas permiten contar con información en tiempo real, lo que fortalece los mecanismos de verificación y reduce de manera significativa la posibilidad de falsificación.

“No solo se trata de tener un documento accesible, sino de garantizar la seguridad al contar con todos los datos de las personas en tiempo real y disminuir la falsificación de documentos”, enfatizó Moreira Valdez durante su intervención.

Al presentar el Punto de Acuerdo ante el Pleno, la diputada federal Ana Isabel González coincidió en que la digitalización de trámites representa un beneficio directo para la ciudadanía, al facilitar procesos administrativos, evitar traslados innecesarios y eliminar largas filas en oficinas gubernamentales.

La legisladora reconoció que, pese a los avances logrados en algunas entidades, todavía existen estados que no han implementado este tipo de sistemas, ya sea por falta de recursos o por ausencia de voluntad política. “Siempre estaremos a favor de la digitalización de trámites que hagan más práctica y accesible la vida de las personas”, puntualizó.