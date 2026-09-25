Aprueban en Ramos Arizpe ajuste de 4% a valores catastrales para 2027

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Cabildo de Ramos Arizpe aprobó por mayoría la tabla general de valores catastrales de suelo y construcción para 2027, con una actualización general de 4 por ciento, equivalente a la inflación estimada. La medida establece los valores que serán utilizados como referencia para el cálculo de contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria durante el próximo ejercicio fiscal, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Durante la sesión, encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, se señaló que el ajuste pretende mantener actualizados los valores catastrales sin generar un incremento mayor al comportamiento inflacionario. Gutiérrez Merino sostuvo que la propuesta busca mantener las finanzas municipales y, al mismo tiempo, evitar una mayor presión económica para los contribuyentes. “Estamos actuando con responsabilidad. Queremos mantener finanzas municipales sanas, pero también cuidar la economía de las familias de Ramos Arizpe; por eso se plantea únicamente una actualización conforme a la inflación”, señaló.

VALORES PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO La tabla aprobada contempla los valores correspondientes tanto al suelo como a las construcciones, parámetros que servirán para determinar las contribuciones vinculadas con los bienes inmuebles a partir de 2027. Durante la sesión también se planteó que la actualización permitirá mantener condiciones para que los propietarios cumplan con sus obligaciones fiscales y, en su caso, regularicen adeudos pendientes. El acuerdo fue aprobado por mayoría por el cuerpo edilicio y formará parte de las disposiciones aplicables para el ejercicio fiscal del próximo año.

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