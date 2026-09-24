Ramos Arizpe cumple al 100% con obligaciones de transparencia

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    Ramos Arizpe cumple al 100% con obligaciones de transparencia
    La información pública del Ayuntamiento se encontró publicada, actualizada y completa. CORTESÍA

La evaluación correspondió al segundo trimestre de 2026

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe obtuvo una calificación de 100 por ciento en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia correspondientes al segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la verificación oficial realizada por el Órgano Desconcentrado de Información y Transparencia de Coahuila (INTRAC).

El resultado significa que la información pública que, por ley, debe dar a conocer el Ayuntamiento se encontraba publicada, actualizada y completa al momento de la revisión, lo que facilita que la ciudadanía consulte datos relacionados con el funcionamiento de la administración municipal.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que alcanzar el máximo nivel de cumplimiento representa también un compromiso para mantener una administración abierta y rendir cuentas sobre el trabajo realizado y el uso de los recursos públicos.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el resultado implica un compromiso para mantener una administración abierta.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el resultado implica un compromiso para mantener una administración abierta. CORTESÍA

“Un gobierno tiene que hablar con resultados, pero también tiene que rendir cuentas. Este 100 por ciento nos compromete a seguir trabajando con orden y transparencia, para que los ciudadanos puedan saber qué hacemos, cómo trabajamos y cómo se utilizan los recursos públicos”, expresó.

La evaluación correspondió al segundo trimestre del ejercicio 2026 y estuvo a cargo del Área de Evaluación del INTRAC, organismo responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

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Durante el procedimiento se revisaron las obligaciones de transparencia comunes y específicas del Ayuntamiento. Una vez concluida la verificación, la autoridad determinó formalmente el cumplimiento de Ramos Arizpe.

Con este resultado, la administración municipal refrendó su compromiso de mantener disponible la información pública y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas ante la ciudadanía.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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