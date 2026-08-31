Ayuntamiento de Saltillo propone para septiembre recargos de un peso para contribuyentes morosos

El Gobierno Municipal de Saltillo presentará ante el Cabildo una propuesta para otorgar facilidades fiscales a la ciudadanía a partir del mes de septiembre. La medida contempla aplicar la tasa de un peso en el cobro de recargos para diversas contribuciones e impuestos locales.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer que la propuesta ya cuenta con el aval previo de la comisión correspondiente para ser sometida al pleno del cuerpo edilicio. El objetivo principal es respaldar la economía familiar y promover la regularización patrimonial de los habitantes de la capital Coahuilense. “Hoy (lunes) tenemos Cabildo y uno de los temas que vamos a ver en Cabildo es poder seguir poniendo a partir del mes de septiembre los recargos a un peso en los diferentes impuestos, contribuciones y derechos”, confirmó el Edil.

Díaz González detalló que la medida busca brindar alternativas accesibles para los contribuyentes que presentan algún rezago en sus obligaciones municipales. “La idea es que ya lo votó la Comisión, que se vote en Cabildo y que al final de cuentas los saltillenses puedan aprovechar a recargo un peso para poder ponerse al corriente”, concluyó el Munícipe.