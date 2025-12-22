Apuesta Ramos Arizpe por el vino y el turismo rural como motor económico
El turismo es impulsado como una herramienta de desarrollo económico y social para las comunidades locales
En 2025, Ramos Arizpe consolidó avances significativos en el fortalecimiento de su vocación turística a partir del crecimiento de sus proyectos vitivinícolas, los cuales han transformado a los viñedos del municipio en un atractivo relevante para visitantes de la región y de distintos puntos del estado. El desarrollo de esta actividad ha permitido diversificar la economía local y posicionar al municipio como un referente emergente del turismo del vino en Coahuila.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el turismo se ha convertido en una herramienta clave para el desarrollo local, al generar oportunidades económicas y fortalecer el arraigo comunitario.
“Estamos construyendo una identidad turística que nace del trabajo de nuestra gente, del campo, de nuestras tradiciones y de nuestros paisajes. Queremos que quien nos visite se lleve una experiencia auténtica y que el turismo sea también una oportunidad para las comunidades”, expresó el edil.
Actualmente, Ramos Arizpe cuenta con siete productores de uva: Bodegas Capellanía, Monte Rojo, Valle de Santo Domingo, Zapa, Viñedo San Martín, Bodegas Tanque Viejo y Rancho Ojuelos. Algunos de estos viñedos ofrecen recorridos, catas guiadas y experiencias ecoturísticas, que permiten a los visitantes conocer de cerca los procesos de producción, degustar vinos locales y apreciar el valor del paisaje rural que caracteriza a la región.
Este impulso al turismo del vino se ve fortalecido por la riqueza natural del municipio. El senderismo en la comunidad de San Martín de las Vacas se ha posicionado como una experiencia distintiva para quienes buscan contacto directo con la naturaleza, gracias a rutas que permiten apreciar la biodiversidad local y escenarios de gran belleza, ideales para el turismo de aventura y la recreación responsable.
De manera paralela, el Gobierno Municipal respalda este crecimiento con una estrategia permanente de promoción y fortalecimiento turístico. Dicha estrategia incluye la difusión de los atractivos rurales y urbanos durante temporadas vacacionales como Semana Santa, así como la integración de actividades gastronómicas, culturales y artísticas en eventos de gran convocatoria, entre ellos el Ramos Fest, el Festival de La Catrina y la celebración del Grito de Independencia.
La oferta turística de Ramos Arizpe se complementa con las tradiciones vivas de sus comunidades. En localidades como Las Encinas, Santo Domingo, Las Norias, San Miguel y Paredón, los visitantes pueden disfrutar de cabalgatas, rodeos, funciones de lucha libre y bailes populares, además de espacios recreativos como balnearios, albercas y presas, ampliando así las opciones de esparcimiento familiar y fortaleciendo la identidad cultural del municipio.