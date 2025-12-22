Apuesta Ramos Arizpe por el vino y el turismo rural como motor económico

Coahuila
/ 22 diciembre 2025
    Apuesta Ramos Arizpe por el vino y el turismo rural como motor económico
    Destaca Alcalde la construcción de una identidad turística basada en el campo, las tradiciones y los paisajes

El turismo es impulsado como una herramienta de desarrollo económico y social para las comunidades locales

En 2025, Ramos Arizpe consolidó avances significativos en el fortalecimiento de su vocación turística a partir del crecimiento de sus proyectos vitivinícolas, los cuales han transformado a los viñedos del municipio en un atractivo relevante para visitantes de la región y de distintos puntos del estado. El desarrollo de esta actividad ha permitido diversificar la economía local y posicionar al municipio como un referente emergente del turismo del vino en Coahuila.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el turismo se ha convertido en una herramienta clave para el desarrollo local, al generar oportunidades económicas y fortalecer el arraigo comunitario.

TE PUEDE INTERESAR: Cierra Ramos Arizpe el año con una inversión extranjera directa superior a los 115 millones de dólares

“Estamos construyendo una identidad turística que nace del trabajo de nuestra gente, del campo, de nuestras tradiciones y de nuestros paisajes. Queremos que quien nos visite se lleve una experiencia auténtica y que el turismo sea también una oportunidad para las comunidades”, expresó el edil.

Actualmente, Ramos Arizpe cuenta con siete productores de uva: Bodegas Capellanía, Monte Rojo, Valle de Santo Domingo, Zapa, Viñedo San Martín, Bodegas Tanque Viejo y Rancho Ojuelos. Algunos de estos viñedos ofrecen recorridos, catas guiadas y experiencias ecoturísticas, que permiten a los visitantes conocer de cerca los procesos de producción, degustar vinos locales y apreciar el valor del paisaje rural que caracteriza a la región.

$!Proyectos vitivinícolas transforman la oferta turística de Ramos Arizpe.
Proyectos vitivinícolas transforman la oferta turística de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

Este impulso al turismo del vino se ve fortalecido por la riqueza natural del municipio. El senderismo en la comunidad de San Martín de las Vacas se ha posicionado como una experiencia distintiva para quienes buscan contacto directo con la naturaleza, gracias a rutas que permiten apreciar la biodiversidad local y escenarios de gran belleza, ideales para el turismo de aventura y la recreación responsable.

De manera paralela, el Gobierno Municipal respalda este crecimiento con una estrategia permanente de promoción y fortalecimiento turístico. Dicha estrategia incluye la difusión de los atractivos rurales y urbanos durante temporadas vacacionales como Semana Santa, así como la integración de actividades gastronómicas, culturales y artísticas en eventos de gran convocatoria, entre ellos el Ramos Fest, el Festival de La Catrina y la celebración del Grito de Independencia.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsa gobierno de Ramos Arizpe desarrollo integral de las juventudes con educación, salud mental y arte

La oferta turística de Ramos Arizpe se complementa con las tradiciones vivas de sus comunidades. En localidades como Las Encinas, Santo Domingo, Las Norias, San Miguel y Paredón, los visitantes pueden disfrutar de cabalgatas, rodeos, funciones de lucha libre y bailes populares, además de espacios recreativos como balnearios, albercas y presas, ampliando así las opciones de esparcimiento familiar y fortaleciendo la identidad cultural del municipio.

Temas


Desarrollo Rural
Turismo

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se acerca el final

Se acerca el final
En su camino a Palacio Nacional, López Beltrán ya ha tenido roces con Sheinbaum, con quien, de acuerdo con Rock, la relación es cada vez más distante.

Andy López no se ve en la Presidencia en 2030, pero sí en el 2036; este es su plan
true

Con Morena no; con el PRI sí: UDC postulará a candidatos priistas bajo sus siglas en 2026
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
La audiencia se desarrolla de forma privada, donde el juez de control escucha la teoría del caso de la Fiscalía Anticorrupción y los datos de prueba presentados por la defensa de la exalcaldesa.

Tania Flores acude a audiencia de vinculación en Saltillo por presunto delito de corrupción
En su primer año de regreso al cargo, el Sr. Trump ha adoptado sin complejos los atributos de la realeza, al tiempo que ha ejercido su poder para transformar el gobierno y la sociedad estadounidenses a su antojo.

Trump lleva la ‘presidencia imperial’ estadounidense a un nuevo nivel
El alimento clave para ganar músculo

El alimento clave para ganar músculo
Disfruten estas galletas llenas de aroma y sabor, perfectas para acompañar la temporada de posadas.

El jengibre: raíz de fuego, memoria y aroma