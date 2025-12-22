Apuesta Ramos Arizpe por el vino y el turismo rural como motor económico

En 2025, Ramos Arizpe consolidó avances significativos en el fortalecimiento de su vocación turística a partir del crecimiento de sus proyectos vitivinícolas, los cuales han transformado a los viñedos del municipio en un atractivo relevante para visitantes de la región y de distintos puntos del estado. El desarrollo de esta actividad ha permitido diversificar la economía local y posicionar al municipio como un referente emergente del turismo del vino en Coahuila.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el turismo se ha convertido en una herramienta clave para el desarrollo local, al generar oportunidades económicas y fortalecer el arraigo comunitario.

“Estamos construyendo una identidad turística que nace del trabajo de nuestra gente, del campo, de nuestras tradiciones y de nuestros paisajes. Queremos que quien nos visite se lleve una experiencia auténtica y que el turismo sea también una oportunidad para las comunidades”, expresó el edil.

Actualmente, Ramos Arizpe cuenta con siete productores de uva: Bodegas Capellanía, Monte Rojo, Valle de Santo Domingo, Zapa, Viñedo San Martín, Bodegas Tanque Viejo y Rancho Ojuelos. Algunos de estos viñedos ofrecen recorridos, catas guiadas y experiencias ecoturísticas, que permiten a los visitantes conocer de cerca los procesos de producción, degustar vinos locales y apreciar el valor del paisaje rural que caracteriza a la región.