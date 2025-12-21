Cierra Ramos Arizpe el año con una inversión extranjera directa superior a los 115 millones de dólares

RAMOS ARIZPE, COAH.- La estrategia conjunta de los gobiernos Estatal y Municipal dio resultados contundentes en Ramos Arizpe, al consolidar mil 424 nuevos puestos de trabajo durante el año, impulsando el crecimiento económico, el desarrollo industrial y el bienestar de las familias del municipio.

El dinamismo económico fue resultado de una política enfocada en la atracción de inversiones, la cercanía con el sector empresarial, la expansión de parques industriales y una efectiva vinculación laboral, lo que permitió que el municipio cerrara el año con una inversión extranjera directa superior a los 115 millones de dólares. Estas cifras reafirman a Ramos Arizpe como uno de los principales motores industriales del norte de México.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Doblega inflación el encarecimiento de la vivienda en el último año

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estos logros son fruto de un trabajo constante y coordinado entre los distintos niveles de gobierno y el sector productivo.“En Ramos Arizpe estamos construyendo un entorno de confianza para invertir, pero sobre todo para que esa inversión se traduzca en empleos formales y oportunidades reales para las familias”, subrayó.

Por su parte, el secretario de Fomento Económico, Jacobo Zertuche, señaló que a lo largo del año se concretó la llegada y expansión de empresas nacionales e internacionales de los sectores industrial, automotriz y comercial, lo que fortaleció el corredor económico del municipio y generó nuevas fuentes de empleo para la población.

De manera complementaria, el Gobierno Municipal reforzó las acciones de vinculación laboral, mediante la organización de ferias del empleo en las que se ofertaron miles de vacantes, con la participación de empresas locales y de alcance internacional. Estas acciones contribuyeron a la conformación de un mercado laboral más incluyente, competitivo y dinámico, alineado a las necesidades de la industria instalada en la región.

Con estos resultados, Ramos Arizpe se consolida como un referente en generación de empleo, atracción de capital y desarrollo industrial en Coahuila, fortaleciendo su papel estratégico dentro de la economía regional y nacional.