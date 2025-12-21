Impulsa gobierno de Ramos Arizpe desarrollo integral de las juventudes con educación, salud mental y arte

RAMOS ARIZPE, COAH.- Durante el presente año, el Gobierno Municipal implementó una serie de acciones estratégicas enfocadas en educación, medio ambiente, salud mental y expresión artística, con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de las juventudes y generar entornos más seguros, incluyentes y con mayores oportunidades.

Uno de los ejes centrales fue el programa “Todos por más educación”, mediante el cual se entregaron mil 700 credenciales de descuento en el transporte público, facilitando el traslado de estudiantes de Ramos Arizpe a sus centros educativos y contribuyendo a la permanencia escolar, especialmente entre jóvenes de zonas con mayores necesidades de movilidad.

Estas acciones se reforzaron meses después con la instalación de la ruta estudiantil, un servicio gratuito y abierto a la ciudadanía y visitantes, diseñado para mejorar la movilidad urbana y el acceso a distintos puntos de la ciudad, en particular a instituciones educativas, reduciendo tiempos y costos de traslado.

En el ámbito ambiental, jóvenes de diversos planteles educativos participaron activamente en jornadas de reforestación, con la plantación de árboles en distintos sectores del municipio, promoviendo la conciencia ecológica, el cuidado del entorno y la participación comunitaria desde edades tempranas.

Para atender el bienestar emocional, el Gobierno Municipal impartió pláticas sobre salud mental, prevención de adicciones y prevención del suicidio, beneficiando a 800 jóvenes, como parte de una estrategia preventiva orientada a brindar herramientas para enfrentar problemáticas psicosociales y fomentar una cultura de autocuidado y apoyo colectivo.

De igual forma, a través del programa “Todos por más espacios mejores”, se realizaron cinco murales comunitarios en colonias como Valle Poniente, Analco y Manantiales del Valle, impulsando la expresión artística juvenil y la recuperación de espacios públicos como puntos de encuentro, identidad y cohesión social.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas acciones reflejan una visión de gobierno cercana y comprometida con las juventudes.“Estamos generando oportunidades para que las y los jóvenes se desarrollen en entornos seguros, con acceso a la educación, atención emocional y espacios donde puedan expresarse”, afirmó.

Con este conjunto de programas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la formación integral de las nuevas generaciones, reconociendo a las juventudes como un actor clave para el desarrollo social y comunitario del municipio.