Aqua Ramos cierra temporada tras recibir a 30 mil visitantes

RAMOS ARIZPE, COAH.- El parque acuático Aqua Ramos concluirá este jueves su temporada 2026, luego de recibir a cerca de 30 mil visitantes desde su apertura, el pasado 28 de marzo. Las instalaciones en Ramos Arizpe permanecerán cerradas a partir del viernes 16 de octubre y reanudarán operaciones en marzo de 2027. El cierre responde a la llegada de la temporada de otoño e invierno, periodo en el que disminuye la demanda de este tipo de espacios recreativos debido a las bajas temperaturas.

Durante casi siete meses de actividad, el complejo se convirtió en una alternativa de esparcimiento para familias de Ramos Arizpe y otros municipios de la Región Sureste de Coahuila. La afluencia registrada durante el periodo permitió mantener en funcionamiento este espacio, diseñado para ofrecer opciones de recreación durante los meses de mayor calor.

REABRIRÁN LAS INSTALACIONES EN MARZO El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, informó que los trabajos y preparativos se enfocarán en el próximo periodo de operaciones, previsto para marzo de 2027. Con el cierre de este año, Aqua Ramos entra en una pausa estacional, a la espera de recibir nuevamente a las familias cuando las condiciones climáticas sean favorables para las actividades acuáticas.

El parque se mantiene como una de las opciones de entretenimiento del municipio, con una afluencia cercana a los 30 mil usuarios durante su temporada más reciente.

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