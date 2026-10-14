Avanza Ramos Arizpe en rehabilitación de espacios públicos y vialidades

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, mantiene obras de infraestructura, rehabilitación de espacios públicos, mejoramiento de vialidades y programas sociales en colonias y comunidades rurales, con el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. De acuerdo con la administración municipal, las acciones buscan atender necesidades de las familias, mejorar el entorno urbano y ampliar el acceso a servicios y espacios para la convivencia, el deporte y la atención médica.

“Queremos que el crecimiento de Ramos Arizpe se vea y se sienta en cada colonia, en las calles por donde transitan nuestras familias, en las plazas donde juegan nuestros niños y en las canchas donde nuestros jóvenes practican deporte. Trabajamos para que el desarrollo llegue a todos los sectores y se traduzca en mejores oportunidades para nuestra gente”, expresó el alcalde. Entre los proyectos de recuperación de espacios públicos destaca la rehabilitación de la Plaza Texcoco, en Analco, así como de la plaza principal de Urbivilla y áreas recreativas en Fidel Velázquez. También se contempla la renovación de 13 espacios públicos en Parajes de los Pinos y trabajos en San Gregorio, Mesillas y otras comunidades rurales. Las intervenciones incluyen, de acuerdo con las necesidades de cada sitio, instalación de juegos infantiles, pasto sintético, palapas y luminarias, además del mejoramiento de áreas deportivas. En materia de infraestructura vial, sobresale el proyecto Camino del Real, que cuenta con una inversión superior a los 21 millones de pesos y contempla la intervención de más de 12 mil 500 metros cuadrados. La obra incluye cuatro carriles, infraestructura para cruces e iluminación LED, con el propósito de mejorar la conexión entre Parajes de los Pinos, Real del Valle y Valle de los Pinos.

Programas sociales y atención médica En el ámbito social, el Municipio mantiene el programa Enchúlame la Casa, enfocado en el mejoramiento de viviendas, así como las Clínicas de Salud Popular, que ofrecen atención médica gratuita en sus unidades de Analco y Manantiales. Estos centros de atención tienen una cobertura potencial de hasta 36 mil personas, incluidos los familiares de los beneficiarios. Por su parte, el DIF Ramos Arizpe, presidido honorariamente por Teresita Escalante Contreras, desarrolla programas dirigidos a adultos mayores, mujeres, niñas y niños.

Entre estas iniciativas se encuentra Alas al Campo, mediante la cual se reunieron más de 15 mil toallas sanitarias destinadas a mujeres y adolescentes de colonias vulnerables y comunidades rurales. Gutiérrez Merino señaló que continuará la coordinación con el Gobierno del Estado para desarrollar obras y programas orientados a las necesidades de la población, con el objetivo de fortalecer el crecimiento urbano y la atención social bajo el compromiso de trabajar Todos por Más.