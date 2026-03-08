‘El Día Internacional de la Mujer no nació como una celebración, nació de la lucha de mujeres’: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que las mujeres —especialmente aquellas que integran las Fuerzas Armadas— son “tejedoras de la patria”, al reconocer su papel en la defensa y construcción del país en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Las mujeres mexicanas hemos sido y somos tejedoras de la patria, tejedoras de una nación libre y soberana”, afirmó.

Durante un acto realizado en el Campo Militar Marte, la mandataria señaló que las mujeres han estado presentes en los momentos decisivos de la historia nacional, contribuyendo a las luchas por la independencia, la soberanía y la justicia.

EL 8 DE MARZO NACIÓ DE LA LUCHA HISTÓRICA DE MUJERES

En su mensaje, Sheinbaum recordó que el 8 de marzo tiene origen en la lucha histórica de las mujeres por la igualdad y el reconocimiento de sus derechos.

“El Día Internacional de la Mujer no nació como una celebración, nació de la lucha de mujeres trabajadoras que hace más de un siglo se levantaron para exigir justicia, respeto y derechos plenos”, expresó.

Acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el titular de la Secretaría de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, la presidenta informó que durante este mes se realizarán acciones para reconocer la contribución de las mujeres mexicanas en distintos ámbitos de la vida pública y social.