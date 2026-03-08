‘El Día Internacional de la Mujer no nació como una celebración, nació de la lucha de mujeres’: Sheinbaum
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
Este 8 de marzo, la presidenta de México reconoció a las mujeres por la lucha histórica y por el presente que se construye para las generaciones futuras
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que las mujeres —especialmente aquellas que integran las Fuerzas Armadas— son “tejedoras de la patria”, al reconocer su papel en la defensa y construcción del país en el marco del Día Internacional de la Mujer.
“Las mujeres mexicanas hemos sido y somos tejedoras de la patria, tejedoras de una nación libre y soberana”, afirmó.
TE PUEDE INTERESAR: Brecha salarial del 14% castiga bolsillo de las mujeres, quienes reciben $86 por cada $100 de un hombre
Durante un acto realizado en el Campo Militar Marte, la mandataria señaló que las mujeres han estado presentes en los momentos decisivos de la historia nacional, contribuyendo a las luchas por la independencia, la soberanía y la justicia.
EL 8 DE MARZO NACIÓ DE LA LUCHA HISTÓRICA DE MUJERES
En su mensaje, Sheinbaum recordó que el 8 de marzo tiene origen en la lucha histórica de las mujeres por la igualdad y el reconocimiento de sus derechos.
“El Día Internacional de la Mujer no nació como una celebración, nació de la lucha de mujeres trabajadoras que hace más de un siglo se levantaron para exigir justicia, respeto y derechos plenos”, expresó.
Acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el titular de la Secretaría de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, la presidenta informó que durante este mes se realizarán acciones para reconocer la contribución de las mujeres mexicanas en distintos ámbitos de la vida pública y social.
Indicó que el reconocimiento comenzará con las mujeres de las Fuerzas Armadas, a quienes describió como parte de una tradición de valentía y compromiso con la nación.
TE PUEDE INTERESAR: 8M | Crece la trata de personas, agresiones y abuso a niñas
“Decidimos iniciar este reconocimiento a las mujeres de México con las mujeres que tejen la patria desde una de sus responsabilidades más altas: su defensa”, señaló.
La mandataria también destacó los sacrificios personales que enfrentan las mujeres militares al equilibrar su labor profesional con su vida familiar.
“Detrás de cada uniforme hay una historia, hay una hija, una madre, una hermana, una compañera que ha tenido que despedirse de su familia para cumplir con una misión o proteger a otras familias mexicanas”, dijo.
Asimismo, subrayó que la presencia de mujeres en las Fuerzas Armadas representa un ejemplo para las nuevas generaciones, especialmente para las niñas que hoy ven ampliadas sus posibilidades de desarrollo.
“Durante mucho tiempo a las niñas se les dijo lo que no podían ser. Hoy les estamos diciendo todo lo que pueden ser: científicas, ingenieras, maestras, presidentas y también pueden servir en las Fuerzas Armadas de México”, señaló.
LAS MUJERES Y SU PARTICIPACIÓN
Sheinbaum añadió que la participación femenina fortalece a las instituciones y demuestra que la igualdad implica integrar talentos y perspectivas diversas.
“La igualdad no significa reemplazar a nadie, sino sumar capacidades, talentos y perspectivas para construir un país más fuerte”, indicó.
En su intervención, reiteró su compromiso de avanzar hacia instituciones más incluyentes y libres de discriminación.
“Es un compromiso para erradicar cualquier forma de discriminación, acoso o agresión, para que ninguna mujer tenga que demostrar dos veces su capacidad para ocupar un lugar que merece”, manifestó.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Liderazgo femenino no puede reducirse a cuotas’
Finalmente, la presidenta sostuvo que reconocer el papel de las mujeres en la historia y en el presente del país es fundamental para construir una sociedad más justa.
“Cuando reconocemos el valor de las mujeres en nuestra historia, en nuestro presente y en nuestro futuro, estamos construyendo un país más justo, un país más fuerte”, concluyó.