Diccionario feminista del 8M: conceptos clave para entender el movimiento y la lucha por la igualdad

/ 7 marzo 2026
#8M
    Diccionario feminista del 8M: conceptos clave para entender el movimiento y la lucha por la igualdad
    Durante el Día Internacional de la Mujer, conceptos como patriarcado, interseccionalidad y brecha salarial forman parte del debate sobre igualdad de género. VANGUARDIA

En el Día Internacional de la Mujer, términos como patriarcado, sororidad o brecha salarial ayudan a entender las demandas del movimiento feminista

Cada 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, colectivos, organizaciones y ciudadanas realizan marchas, actividades y espacios de reflexión sobre la situación de las mujeres y la igualdad de derechos. En ese contexto, distintos conceptos se han vuelto parte del debate público y del lenguaje cotidiano del movimiento feminista.

El lenguaje no solo describe la realidad social, también contribuye a interpretarla. Por ello, comprender algunos de los términos más utilizados dentro del feminismo permite entender mejor las demandas, discusiones y dinámicas que se observan durante las movilizaciones del 8M.

A continuación, se presenta un diccionario básico de conceptos feministas que aparecen con frecuencia en estas conversaciones.

XALAPA, VERACRUZ, 08 MARZO 2025.- Con pintas y tendederos que exponen a presuntos violentadores, así protestaron las feministas en Xalapa por el Día Internacional de la Mujer 8M. F CUARTOSCURO

CONCEPTOS ESTRUCTURALES PARA ANALIZAR LA DESIGUALDAD

Dentro del debate feminista existen conceptos que se utilizan para explicar estructuras sociales y políticas relacionadas con la desigualdad de género.

Patriarcado: Sistema sociopolítico y cultural en el que los hombres y lo masculino tienen una posición predominante en la distribución del poder frente a las mujeres y lo femenino. El término se utiliza para analizar estructuras que generan desigualdad entre géneros.

Perspectiva de género: Herramienta de análisis que permite observar cómo las normas y roles sociales asociados al género influyen en las oportunidades, decisiones y experiencias de vida de las personas. Se utiliza en estudios sociales, políticas públicas y análisis institucionales.

Interseccionalidad: Concepto desarrollado por la jurista estadounidense Kimberlé Crenshaw. Explica que las experiencias de discriminación pueden estar atravesadas por múltiples factores, como el género, la raza, la clase social, la orientación sexual o la discapacidad.

XALAPA, VERACRUZ, 08 MARZO 2025.- Con pintas y tendederos que exponen a presuntos violentadores, así protestaron las feministas en Xalapa por el Día Internacional de la Mujer 8M. CUARTOSCURO

CONCEPTOS VINCULADOS A LA ORGANIZACIÓN Y PROTESTA FEMINISTA

Algunos términos han surgido en el contexto de la organización colectiva y las movilizaciones feministas.

Sororidad: Concepto que describe la solidaridad y alianza entre mujeres basada en el reconocimiento de experiencias compartidas de desigualdad o discriminación. En el feminismo se plantea como una forma de apoyo mutuo y organización colectiva.

Bloque Negro (Black Bloc): Táctica de manifestación utilizada en distintos movimientos sociales. Consiste en que participantes vistan de negro y cubran su rostro para proteger su identidad durante protestas o movilizaciones.

Iconoclasia: Acción de intervenir o destruir monumentos, edificios o símbolos con fines políticos o sociales. En algunas protestas feministas se utiliza para llamar la atención sobre problemáticas relacionadas con la violencia contra las mujeres.

CHILPANCINGO, GUERRERO, 0 8MARZO 2025.- Durante el desarrollo del Día Internacional de la Mujer, el contingente conformado por poco más de 300 mujeres, partieron en marcha minutos después de las 3 de la tarde del monumento a Las Banderas, en dirección al sur de la ciudad, para culminar con un mitin en Ciudad Judicial. En su recorrido, realizaron distintas paradas en Ciudad Universitaria (C. U.), Recinto Oficial del Poder Ejecutivo de Guerrero (ROPEG, antes llamado Palacio de Gobierno), Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense (HMNG), Lienzo Charro 'Dario L. Arrieta', Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales y Fiscalía General del Estado (FGE), donde el Bloque Negro que acompañó esta marcha, realizó pintas y pego fichas de mujeres desaparecidas y asesinadas, deudores alimenticios, además de que en estos puntos también realizaron distintas denuncias qué iban desde violaciones hasta demandas de pensión y violencia familiar. En su paso por el HMNG, denunciaron la violencia obstétrica de las que han sido víctimas las mujeres en ese lugar, mientras que en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) lamentaron la falta de justicia hacia las mujeres y la protección de violadores y acosadores, principalmente docentes, en las distintas Facultades y escuelas de la máxima casa de estudios del estado. CUARTOSCURO

DESIGUALDADES ECONÓMICAS Y LABORALES

En el ámbito laboral y económico, el feminismo ha desarrollado conceptos que describen distintos tipos de desigualdad en el trabajo.

Brecha salarial: Diferencia porcentual entre los ingresos promedio que reciben hombres y mujeres por trabajos similares o de igual valor.

Techo de cristal: Barreras invisibles que dificultan que mujeres con formación y experiencia accedan a cargos de alta dirección o posiciones de liderazgo.

Suelo pegajoso: Concepto que describe las condiciones sociales o familiares que mantienen a muchas mujeres en los niveles más bajos de la estructura laboral, dificultando su movilidad profesional.

Trabajo no remunerado: Actividades domésticas y de cuidado, como limpiar, cocinar o cuidar a niñas, niños o personas adultas mayores, que suelen recaer en las mujeres y no reciben compensación económica.

MICROMACHISMOS Y CONDUCTAS SOCIALES IDENTIFICADAS EN EL DEBATE FEMINISTA

El lenguaje feminista también ha incorporado términos para describir ciertas dinámicas de interacción cotidiana.

Mansplaining: Situación en la que un hombre explica algo a una mujer de forma condescendiente o paternalista, asumiendo que ella no tiene conocimiento del tema.

Manterruption: Término que describe la tendencia a interrumpir a mujeres mientras hablan, especialmente en espacios laborales, académicos o públicos.

Gaslighting: Forma de manipulación psicológica en la que una persona intenta hacer que otra dude de su propia percepción, memoria o interpretación de los hechos.

$!SALTILLO, COAHUILA 08 MARZO 2025.- Más de 5 mil mujeres marcharon en la ciudad de Saltillo, donde de manera pacífica alzaron la voz para reclamar justicia por las que ya no están y exigir a las autoridades seguridad e igualdad de género, también guardaron un minuto de silencio por aquellas mujeres víctimas de feminicidio en Coahuila.
SALTILLO, COAHUILA 08 MARZO 2025.- Más de 5 mil mujeres marcharon en la ciudad de Saltillo, donde de manera pacífica alzaron la voz para reclamar justicia por las que ya no están y exigir a las autoridades seguridad e igualdad de género, también guardaron un minuto de silencio por aquellas mujeres víctimas de feminicidio en Coahuila. CUARTOSCURO

CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Dentro del análisis feminista también se utilizan conceptos para describir distintas formas de violencia.

Violencia vicaria: Tipo de violencia en la que se agrede a hijas o hijos con el objetivo de causar daño emocional a la madre.

Cultura de la violación: Concepto que describe un entorno social en el que la violencia sexual puede ser minimizada, normalizada o justificada mediante discursos, representaciones culturales o actitudes cotidianas.

Cuerpo territorio: Idea que plantea que el cuerpo de las mujeres es su primer espacio de autonomía y soberanía, por lo que las decisiones relacionadas con él deben ser tomadas por ellas mismas.

Organizaciones y colectivos feministas señalan que el 8 de marzo no se considera una celebración, sino una conmemoración orientada a visibilizar la lucha histórica por los derechos de las mujeres y las desigualdades que aún persisten en distintos ámbitos de la sociedad.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

