Armando Guadiana Tijerina cerró su precampaña por la gubernatura de Coahuila bajo los colores de Morena y aseguró que llegará la verdadera cuarta transformación a la entidad.

“Tengan la seguridad de que no les voy a fallar, busco la gubernatura y lo vamos a lograr, no les vamos a fallar. La ética, la moral y la responsabilidad no permiten que nos robemos un peso. El problema de México es el manejo de los recursos públicos, necesitamos gente decente, con honradez, que maneje los impuestos y los haga rendir para beneficio de todos los coahuilenses”.

Afirmó que transformará a Coahuila en infraestructura educativa y de todo tipo. Recordó que en Coahuila inició la Revolución Mexicana con Francisco I. Madero, enarbolando el lema “Sufragio Efectivo, No Reelección” y ahora el lema será “sufragio efectivo, sí a la transformación”.