Arranca Coahuila 2026 con alza en recurso federal: recibe 14.5% más aportaciones de las previstas

De acuerdo con información de la Cámara de Diputados, al cierre de febrero, Coahuila se sumó a la mayoría de los estados del país que han experimentado un aumento en la recepción de recursos federales, con excepción del Estado de México.

Coahuila inició 2026 con números favorables en la recepción de recursos federales, con un 14.55 por ciento al alza en aportaciones que se calendarizaron contra las que finalmente se recibieron.

Hasta febrero de este año, se tenía previsto que Coahuila recibiera un total de 4 mil 192 millones de pesos por concepto de aportaciones federales. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al estado 4 mil 798 millones de pesos, lo que representa un excedente de 606 millones de pesos. Esta diferencia se traduce en un incremento del 14.5 por ciento respecto a lo estimado inicialmente para este periodo.

Con esa diferencia al alza entre lo calendarizado y lo entregado, Coahuila se coloca como la quinta entidad federativa con la mayor variación porcentual en la recepción de recursos federales en lo que va del año.

En este rubro, el estado es superado únicamente por Aguascalientes, que ocupa el primer lugar, seguido de Baja California, Baja California Sur y Campeche.

Sin embargo, los aumentos vienen desde 2025, año en el que Coahuila también recibió más recursos de los presupuestados. Al cierre de ese ciclo, el estado obtuvo 32 mil 727.5 millones de pesos, una cifra 4.7 por ciento mayor a los 31 mil 264 millones que se habían calendarizado originalmente, lo que representó mil 463.5 millones de pesos extra para las arcas estatales.

2024, A LA BAJA

La racha actual contrasta con los resultados obtenidos en 2024, año en el que el Gobierno Federal quedó a deber a la entidad. Durante ese ejercicio, Coahuila tuvo una variación a la baja, dejando de recibir mil 368.9 millones de pesos.

En aquel entonces, de los 30 mil 034.2 millones de pesos previstos, solo se pagaron 28 mil 165.2 millones.