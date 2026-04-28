UAdeC ofrecerá estudios gratuitos de densitometría ósea en Torreón

La actividad está dirigida a hombres y mujeres mayores de 40 años, quienes podrán conocer el estado de su masa ósea mediante un procedimiento sencillo, rápido y no invasivo, que consiste en el escaneo del talón utilizando equipo especializado.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Centro de Investigación Biomédica (CIB) y su Departamento de Biología de la Reproducción, realizará una jornada de estudios gratuitos de densitometría ósea con el objetivo de fomentar la prevención oportuna de la osteoporosis, enfermedad que afecta la calidad y resistencia de los huesos.

Los estudios se llevarán a cabo el miércoles 6 de mayo de 2026 en las instalaciones del CIB, ubicadas en la calle Gregorio A. García #198 sur, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Como parte de las recomendaciones, se solicita a los asistentes acudir con calzado de fácil acceso para agilizar el proceso, así como portar cubrebocas.

Debido a que el cupo será limitado, la atención se brindará únicamente con cita previa y en horarios establecidos. Las personas interesadas deberán reservar su lugar comunicándose al teléfono (871) 736 35 63.

Con esta iniciativa, la UAdeC, a través del Departamento de Biología de la Reproducción “Dra. Susana Bassol Mayagoitia”, reafirma su compromiso con la promoción de la salud preventiva y el bienestar de la población, acercando servicios médicos accesibles y oportunos a la comunidad.