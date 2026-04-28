UAdeC ofrecerá estudios gratuitos de densitometría ósea en Torreón

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Coahuila
/ 28 abril 2026
    UAdeC ofrecerá estudios gratuitos de densitometría ósea en Torreón
    Participa el Departamento de Biología de la Reproducción. ESPECIAL

La actividad es organizada por el Centro de Investigación Biomédica (CIB)

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Centro de Investigación Biomédica (CIB) y su Departamento de Biología de la Reproducción, realizará una jornada de estudios gratuitos de densitometría ósea con el objetivo de fomentar la prevención oportuna de la osteoporosis, enfermedad que afecta la calidad y resistencia de los huesos.

La actividad está dirigida a hombres y mujeres mayores de 40 años, quienes podrán conocer el estado de su masa ósea mediante un procedimiento sencillo, rápido y no invasivo, que consiste en el escaneo del talón utilizando equipo especializado.

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Los estudios se llevarán a cabo el miércoles 6 de mayo de 2026 en las instalaciones del CIB, ubicadas en la calle Gregorio A. García #198 sur, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Como parte de las recomendaciones, se solicita a los asistentes acudir con calzado de fácil acceso para agilizar el proceso, así como portar cubrebocas.

Debido a que el cupo será limitado, la atención se brindará únicamente con cita previa y en horarios establecidos. Las personas interesadas deberán reservar su lugar comunicándose al teléfono (871) 736 35 63.

Con esta iniciativa, la UAdeC, a través del Departamento de Biología de la Reproducción “Dra. Susana Bassol Mayagoitia”, reafirma su compromiso con la promoción de la salud preventiva y el bienestar de la población, acercando servicios médicos accesibles y oportunos a la comunidad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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