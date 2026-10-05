Arranca ‘En Equipo le Entramos’ con 940 mdp en el Sureste de Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha el programa “En Equipo le Entramos” en la región Sureste, con acciones en Saltillo y Ramos Arizpe que en conjunto representan una inversión cercana a los 940 millones de pesos para infraestructura, servicios primarios y rehabilitación de espacios públicos. En Saltillo, el programa contempla una inversión de 639 millones de pesos para trabajos de pavimentación, bacheo, infraestructura educativa, agua potable, drenaje pluvial y embellecimiento urbano en colonias, barrios y ejidos.

Durante el arranque, acompañado por el alcalde Javier Díaz González, Jiménez Salinas señaló que el programa forma parte de una estrategia estatal que destinará más de 3 mil millones de pesos para atender necesidades prioritarias en los 38 municipios de Coahuila. El gobernador destacó que las obras serán realizadas mediante la coordinación entre los gobiernos estatal y municipales, ciudadanía, sociedad civil y sector privado, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias. “Las obras y acciones impactarán de manera directa al interior de las colonias, barrios y ejidos”, señaló. Jiménez Salinas agregó que, además de los servicios públicos, su administración mantiene inversiones en seguridad, desarrollo económico y proyectos de infraestructura considerados prioritarios para la entidad.

Por su parte, Javier Díaz González informó que los 639 millones de pesos destinados a Saltillo permitirán desarrollar obras de pavimentación, agua potable, drenaje, espacios públicos e infraestructura educativa. Como parte del programa, inició la rehabilitación del bulevar Antonio Cárdenas, en el tramo comprendido entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el periférico Luis Echeverría, con una inversión de 19 millones de pesos. “Estado y Municipio le entramos a las necesidades que tiene la ciudadanía de los diferentes servicios, con la única finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses”, expresó el Alcalde.

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Posteriormente, el gobernador puso en marcha el programa en Ramos Arizpe, donde se invertirán 299 millones de pesos en obras y acciones de infraestructura y servicios públicos. Jiménez Salinas señaló que los recursos permitirán atender necesidades de este municipio, al que calificó como una potencia industrial de Coahuila, en coordinación con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y el equipo de Mejora Coahuila. En Ramos Arizpe, las acciones iniciaron con el recarpeteo del bulevar Salto del Agua, obra que representa una inversión de 8.9 millones de pesos. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino agradeció el respaldo del Gobierno estatal y destacó que el programa representa una estrategia de coordinación entre los municipios y las distintas dependencias estatales para atender las necesidades de la población. Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila, señaló que la distribución regional de los más de 3 mil millones de pesos demuestra, según indicó, el objetivo de llevar obras a los distintos municipios del estado. Añadió que el programa permite identificar las necesidades de cada municipio y convertirlas en proyectos de infraestructura y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.