Arranca ‘En Equipo le Entramos’ con 940 mdp en el Sureste de Coahuila

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    Arranca ‘En Equipo le Entramos’ con 940 mdp en el Sureste de Coahuila
    El programa contempla obras de pavimentación, agua potable, drenaje, infraestructura educativa y rehabilitación de espacios públicos, destacó el Gobernador. CORTESÍA

Las obras beneficiarán directamente a colonias, barrios y ejidos mediante acciones de infraestructura y servicios primarios

El gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha el programa “En Equipo le Entramos” en la región Sureste, con acciones en Saltillo y Ramos Arizpe que en conjunto representan una inversión cercana a los 940 millones de pesos para infraestructura, servicios primarios y rehabilitación de espacios públicos.

En Saltillo, el programa contempla una inversión de 639 millones de pesos para trabajos de pavimentación, bacheo, infraestructura educativa, agua potable, drenaje pluvial y embellecimiento urbano en colonias, barrios y ejidos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/destinaran-639-mdp-a-obras-en-colonias-barrios-y-ejidos-de-saltillo-EL23936112

Durante el arranque, acompañado por el alcalde Javier Díaz González, Jiménez Salinas señaló que el programa forma parte de una estrategia estatal que destinará más de 3 mil millones de pesos para atender necesidades prioritarias en los 38 municipios de Coahuila.

El gobernador destacó que las obras serán realizadas mediante la coordinación entre los gobiernos estatal y municipales, ciudadanía, sociedad civil y sector privado, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias.

“Las obras y acciones impactarán de manera directa al interior de las colonias, barrios y ejidos”, señaló.

Jiménez Salinas agregó que, además de los servicios públicos, su administración mantiene inversiones en seguridad, desarrollo económico y proyectos de infraestructura considerados prioritarios para la entidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arranca-en-ramos-arizpe-programa-de-obras-en-equipo-le-entramos-rehabilitaran-bulevar-salto-del-agua-PL23936449

Por su parte, Javier Díaz González informó que los 639 millones de pesos destinados a Saltillo permitirán desarrollar obras de pavimentación, agua potable, drenaje, espacios públicos e infraestructura educativa.

Como parte del programa, inició la rehabilitación del bulevar Antonio Cárdenas, en el tramo comprendido entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el periférico Luis Echeverría, con una inversión de 19 millones de pesos.

“Estado y Municipio le entramos a las necesidades que tiene la ciudadanía de los diferentes servicios, con la única finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses”, expresó el Alcalde.

$!En Ramos Arizpe se invertirán 299 millones de pesos como parte del programa “En Equipo le Entramos”.
En Ramos Arizpe se invertirán 299 millones de pesos como parte del programa “En Equipo le Entramos”. CORTESÍA

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Posteriormente, el gobernador puso en marcha el programa en Ramos Arizpe, donde se invertirán 299 millones de pesos en obras y acciones de infraestructura y servicios públicos.

Jiménez Salinas señaló que los recursos permitirán atender necesidades de este municipio, al que calificó como una potencia industrial de Coahuila, en coordinación con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y el equipo de Mejora Coahuila.

En Ramos Arizpe, las acciones iniciaron con el recarpeteo del bulevar Salto del Agua, obra que representa una inversión de 8.9 millones de pesos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino agradeció el respaldo del Gobierno estatal y destacó que el programa representa una estrategia de coordinación entre los municipios y las distintas dependencias estatales para atender las necesidades de la población.

Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila, señaló que la distribución regional de los más de 3 mil millones de pesos demuestra, según indicó, el objetivo de llevar obras a los distintos municipios del estado.

Añadió que el programa permite identificar las necesidades de cada municipio y convertirlas en proyectos de infraestructura y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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