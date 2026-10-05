Arranca en Ramos Arizpe programa de obras ‘En Equipo Le Entramos’: rehabilitarán bulevar Salto del Agua

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una inversión de un millón 837 mil pesos, el Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Ramos Arizpe pusieron en marcha el recarpeteo del bulevar Salto del Agua, como parte del programa “En Equipo Le Entramos”, que contempla obras de infraestructura, agua, drenaje, vialidades, espacios públicos y educación en el municipio. Durante el arranque de los trabajos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que Ramos Arizpe mantiene condiciones favorables para el desarrollo económico y la generación de oportunidades, al señalar que la seguridad y la llegada de inversiones contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El mandatario estatal afirmó que las condiciones de seguridad de Ramos Arizpe, Saltillo y Coahuila se encuentran entre las mejores del país, lo que, dijo, representa una fortaleza para que las familias vivan con tranquilidad y para que continúen llegando inversiones nacionales y extranjeras a la región. Señaló que el crecimiento económico debe estar acompañado de inversión pública en educación, infraestructura y servicios, con el objetivo de que los beneficios del desarrollo lleguen también a las colonias, barrios y comunidades rurales. “Cuando dignificamos nuestras colonias, nuestros barrios y nuestros ejidos, dignificamos la calidad de vida de nuestra gente”, expresó Jiménez Salinas. OBRAS PARA RAMOS ARIZPE El gobernador explicó que mediante “En Equipo Le Entramos” se desarrollarán en Ramos Arizpe proyectos relacionados con pozos de agua, drenaje, pavimentación, recarpeteo, bacheo, infraestructura educativa, mejoramiento de espacios públicos y la remodelación de una unidad deportiva, entre otras acciones. Añadió que este esquema de trabajo parte de escuchar las prioridades de la población y sumar esfuerzos entre la sociedad, la iniciativa privada y los diferentes órdenes de gobierno para impulsar proyectos con impacto directo en la calidad de vida.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reconoció el respaldo del Gobierno de Coahuila para atender las necesidades de infraestructura y servicios derivadas del crecimiento que registra Ramos Arizpe. “Cuando trabajamos en equipo podemos hacer mucho más por nuestra gente. Con el respaldo del gobernador seguimos avanzando en mejores calles, agua, espacios públicos y servicios que impactan directamente en la vida diaria de las familias de Ramos Arizpe”, expresó. REHABILITAN VIALIDAD Como parte de las acciones, inició el recarpeteo del bulevar Salto del Agua en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre las colonias Quinta Manantiales y Manantiales del Valle. La obra contempla la colocación de una carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor, además de la renivelación de brocales y cajas de válvulas, sobre una superficie de 10 mil metros cuadrados. De acuerdo con las autoridades, por esta vialidad circulan diariamente más de 5 mil vehículos, por lo que los trabajos beneficiarán a miles de habitantes de sectores como Manantiales del Valle, Arbórea, Quinta Manantiales, Misiones, Portal Diamante, Alissa, Valle Fontana y Villalta, entre otros.

En el arranque también estuvieron Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; Ignacio Covarrubias Cabello, subsecretario de Infraestructura Social; Edna Dávalos Elizondo, diputada local; José María Morales Padilla, administrador fiscal general, además de funcionarios municipales y habitantes del sector.