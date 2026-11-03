Arranca en Matamoros, Coahuila, el Parque Ecológico Centenario con más de 8 millones de pesos
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Con una inversión inicial superior a los 8 millones de pesos, inició la construcción del Parque Ecológico Centenario, proyecto que forma parte de un paquete de obras por más de 114 millones para Matamoros
MATAMOROS, COAHUILA.– Con una inversión superior a los 8 millones de pesos para su primera etapa, arrancó la construcción del Parque Ecológico Centenario en Matamoros. El gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Miguel Ángel Ramírez López colocaron la primera piedra del espacio que se destinará a la recreación y la convivencia de las familias.
Antes de llegar a este punto, recordó Ramírez López, se reunieron más de 42 mil firmas de ciudadanos para solicitar la donación del predio ante las instancias correspondientes.
El alcalde señaló que Matamoros, con más de 118 mil habitantes, carecía de un parque con estas características. Por ello, calificó el inicio de la obra como un momento histórico para el municipio.
En el acto, Jiménez Salinas anunció que el parque forma parte de un programa de inversión conjunta del Estado y el Ayuntamiento por más de 114 millones de pesos para Matamoros.
El paquete contempla dar continuidad a las obras de agua potable y drenaje, así como mejorar los servicios públicos y poner en marcha acciones de empleo temporal. En materia educativa, incluye la construcción de techumbres en planteles y el impulso a una nueva preparatoria.
El gobernador atribuyó el arranque del Parque Ecológico Centenario al trabajo entre ambas administraciones y dijo que la obra busca abrir un espacio donde las familias de Matamoros puedan reunirse y realizar actividades recreativas.