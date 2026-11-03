Arranca en Matamoros, Coahuila, el Parque Ecológico Centenario con más de 8 millones de pesos

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    Arranca en Matamoros, Coahuila, el Parque Ecológico Centenario con más de 8 millones de pesos
    Jiménez Salinas anunció que el parque forma parte de un programa de inversión conjunta del Estado y el Ayuntamiento . SANDRA GÓMEZ

Con una inversión inicial superior a los 8 millones de pesos, inició la construcción del Parque Ecológico Centenario, proyecto que forma parte de un paquete de obras por más de 114 millones para Matamoros

MATAMOROS, COAHUILA.– Con una inversión superior a los 8 millones de pesos para su primera etapa, arrancó la construcción del Parque Ecológico Centenario en Matamoros. El gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Miguel Ángel Ramírez López colocaron la primera piedra del espacio que se destinará a la recreación y la convivencia de las familias.

Antes de llegar a este punto, recordó Ramírez López, se reunieron más de 42 mil firmas de ciudadanos para solicitar la donación del predio ante las instancias correspondientes.

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El alcalde señaló que Matamoros, con más de 118 mil habitantes, carecía de un parque con estas características. Por ello, calificó el inicio de la obra como un momento histórico para el municipio.

$!Manolo Jiménez Salinas y Miguel Ángel Ramírez López colocaron la primera piedra del Parque Ecológico Centenario.
Manolo Jiménez Salinas y Miguel Ángel Ramírez López colocaron la primera piedra del Parque Ecológico Centenario. SANDRA GÓMEZ

En el acto, Jiménez Salinas anunció que el parque forma parte de un programa de inversión conjunta del Estado y el Ayuntamiento por más de 114 millones de pesos para Matamoros.

El paquete contempla dar continuidad a las obras de agua potable y drenaje, así como mejorar los servicios públicos y poner en marcha acciones de empleo temporal. En materia educativa, incluye la construcción de techumbres en planteles y el impulso a una nueva preparatoria.

$!El nuevo espacio busca ofrecer a las familias de Matamoros un lugar para la recreación y la convivencia.
El nuevo espacio busca ofrecer a las familias de Matamoros un lugar para la recreación y la convivencia. SANDRA GÓMEZ

El gobernador atribuyó el arranque del Parque Ecológico Centenario al trabajo entre ambas administraciones y dijo que la obra busca abrir un espacio donde las familias de Matamoros puedan reunirse y realizar actividades recreativas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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