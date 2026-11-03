Familia de José Gabriel exige respuestas a cinco meses de su desaparición en Torreón

La exigencia ya llegó a las calles. En agosto, familiares del joven bloquearon el bulevar El Tajito para pedir resultados concretos. Erika ha encabezado las movilizaciones junto con familiares y amigos, quienes también han participado en recorridos para localizarlo.

TORREÓN, COAH.- Erika Díaz sigue sin saber qué pasó con su hijo después de que salió de la gasolinera donde trabajaba. Este 2 de noviembre se cumplieron cinco meses de la desaparición de José Gabriel Ruiz Díaz, y su familia pide a la Fiscalía de Coahuila que agote las pistas reunidas desde junio y le informe qué avances hay en la investigación.

La última vez que se vio a José Gabriel fue la tarde del 2 de junio de 2026, cuando llegó a trabajar a una gasolinera ubicada en el cruce del bulevar Constitución y la calle Mónaco, en la colonia San Isidro.

Según el relato de su familia, el joven presentó un malestar mientras se encontraba en el establecimiento. Después salió del lugar y sus familiares perdieron contacto con él.

Desde entonces, una de las principales preguntas de Erika es qué ocurrió tras esa salida. Su familia ha pedido que se revisen los testimonios sobre las últimas horas en que se le vio. La madre también ha señalado posibles contradicciones en declaraciones relacionadas con ese día y ha solicitado que se aclaren como parte de la investigación.

Los operativos se han realizado en distintos puntos de Torreón, entre ellos canales de riego y zonas rurales. Una de las búsquedas se concentró en el ejido Boquillas de la Perla, luego de que se detectó en esa zona una señal vinculada con el teléfono celular de José Gabriel.

El rastreo permitió definir un punto para el operativo, pero la movilización no permitió localizar al joven. Para su familia, cada dato que surja, ya sea de los recorridos o de las declaraciones, debe investigarse hasta establecer si puede ayudar a encontrarlo.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila emitió una ficha de búsqueda en los primeros días de junio. José Gabriel mide aproximadamente 1.65 metros, es de tez morena y tiene cabello negro. Como seña particular, presenta cicatrices en el brazo izquierdo.

Erika y su familia mantienen el llamado a quienes hayan visto al joven o tengan información sobre su posible paradero. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede reportarse al 911 o directamente a la Fiscalía General del Estado de Coahuila.